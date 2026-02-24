Память сильнее времени

В рамках проекта «Единой России» «Связь поколений» третий год подряд проводится конкурс«Мой папа – герой!». Нынче подведение его итогов приурочили к Дню защитника Отечества.

Жюри оценивало стихи и прозу о самых родных, сильных и смелых – об отцах, которые защищают страну в рамках СВО. Всего было подано 106 работ, которые прислали из 19 муниципальных округов.

– С каждым годом наш конкурс растёт, в этот раз появились новые номинации и спецпризы», – рассказала координатор регионального партпроекта «Связь поколений», лидер смоленских поисковиков Нина Куликовских.

За участие в конкурсе ребят поблагодарил секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов.

–Для защитников важна, прежде всего, поддержка близких, детей – тех, кто будет носить фамилию и отчество бойца, с трепетом относиться ко времени, когда отец героически защищал Родину, хранить память об этом. Детской, ангельской рукой написаны тёплые слова – это правильный образ крепкой семьи, в которой дети ценят своих отца и мать. В сочинениях память – она сильнее времени, она не дает исчезнуть подвигу», – отметил Игорь Ляхов.

Спецприз самому юному участнику вручил депутат Госдумы Артём Туров. Он и сам в рамках гуманитарной миссии партии постоянно бывает «за ленточкой».

– Стараемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить наши подразделения необходимым. Мы постоянно на связи с нашими бойцами и командирами. За три последних года приняли более 150 законов, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Эти законы рождались не в кабинетах, а на передовой, в блиндажах, во время приемов граждан, в том числе, в нашем штабе общественной поддержки», – отметил Артём Туров.

Также он рассказал, что особенно ждут на передовой детские письма. Они становятся для бойцов талисманами, дают силы и оберегают в бою.

Со словами благодарности к детям и родителям обратился Главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий. А также передал поздравление с Днём защитника Отечества для отцов, которые сейчас несут службу в зоне СВО.

Ребят отмечали в двух возрастных категориях: 10–13 лет, 14 лет и старше. Жюри оценивали соответствие теме конкурса, оригинальность подачи материала, использование иллюстраций и дополнений – фотографий, рисунков, газетных статей, стихов. Грамоты и призы вручали участники СВО, депутаты горсовета Александр Зайцев и Артём Корнюченков.

Награждали ребят в номинации «Случай на фронте», отдельно оценивали и уникальный стиль повествования. А в номинации «Шагнувши в бессмертие» отметили стихи и сочинения детей, чьи отцы пали, выполняя задачи СВО – защищая страну, русский язык, культуру и людей. Их имена навсегда останутся в памяти близких и всей страны.

Среди награждённых есть и сафоновские ребята. Так, в разных номинациях отмечены Артём Шашков (школа № 8), Вера Алёшкина и Илья Семёнов (школа № 6), Артём Евланников (школа № 4), Захар Корсецкий (Рыбковская школа), Александр Баранов (школа № 9) и Иван Борозняк (школа № 1).

Сочинение пятиклассника Саши Баранова было отмечено в специальной номинации «Творческий стиль» за нестандартный подход к исполнению конкурсного задания. Его сочинение – это трогательное письмо папе, который за проявленное бесстрашие и спасение жизней товарищей был награждён медалью «За храбрость» второй степени. В ответ на письмо сына отец, Владимир Александрович, пишет стихотворение, в котором называет Сашу своей гордостью и обещает: «добудем победу в бою за мирное небо».