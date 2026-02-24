Участники образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» приступили к подготовке дипломных работ

Каждая из тем, выбранных курсантами, имеет практическую значимость для развития нашего региона и направлена на решение актуальных задач.

Проект «Герои СВОего времени. Смоленск» реализуем по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) Программа является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленческих кадров из числа ветеранов специальной военной операции.

Курсанты под руководством опытных наставников проходят стажировки на предприятиях, выезжают на объекты и работают с документацией. Эти знания и навыки станут основой их практической деятельности в будущем.

Темы дипломных работ касаются разных сфер. Например, Владимир Фараонов исследует механизмы снижения числа ДТП с участием диких животных, Иван Карташев работает над созданием муниципальной программы развития спорта. Павел Костин разрабатывает проект вовлечения молодежи в экономическую жизнь региона через программу профориентации выпускников школ и учащихся ссузов.

Денис Малков работает над системой социальной адаптации ветеранов боевых действий «ЗаЩИТники. Вместе», Екатерина Ермачкова создает социальный проект «Важный выход» для культурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Юрий Зырянов изучает организацию мобилизационной работы, Алексей Новиков работает над концепцией альманаха «Ушедшие в бессмертие», чтобы сохранить память о героях для будущих поколений. В планах у Владимира Степаненко создание центра «Патриот» в Рудне.

После завершения обучения и успешной защиты дипломных работ выпускникам программы будут предложены варианты трудоустройства. Желаю нашим защитникам успешной работы над дипломами!