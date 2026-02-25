Президент Владимир Путин открыл новый онкологический диспансер в Смоленске

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства, уделив основное внимание модернизации первичного звена здравоохранения. Также Глава государства в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии медицинских объектов в ряде регионов страны, в том числе нового онкологического диспансера в Смоленске.

Обращаясь к участникам совещания, глава государства напомнил, что для улучшения качества и доступности медицинской помощи в нашей стране реализуется масштабный проект по модернизации первичного звена отечественного здравоохранения – самого близкого к людям, куда граждане, семьи прежде всего обращаются за помощью. «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 миллиарда рублей. Из них 485,4 миллиарда [рублей] – это средства федерального бюджета и 101,4 миллиарда рублей – из бюджетов регионов. В общей сложности было построено более 6,1 тысячи медицинских объектов, оказывающих первичную помощь, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в сельской местности, в отдалённых городах и посёлках. Ещё свыше 7,8 тысячи медицинских объектов были капитально отремонтированы. В целом по России закуплено более 225 тысяч единиц медицинского оборудования и 20,4 тысячи единиц специализированного автотранспорта», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также отметил, что и в дальнейшем будет наращиваться потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствоваться система оплаты труда медицинских работников, их профессиональной подготовки, обучения новым компетенциям на базе современных достижений науки и медицинской техники. Кроме этого, в планах активное внедрение в отрасль передовых платформенных и цифровых технологий. «Делать всё для того, чтобы медицинские специалисты трудились в современных, комфортных условиях, а граждане могли своевременно получить квалифицированную помощь независимо от того, где они живут и работают», — дополнил глава государства.

В этой связи принципиальное требование – развитие инфраструктуры здравоохранения, включая строительство новых и реконструкцию действующих учреждений первичного звена, – должно идти гармонично и сбалансированно. Такую работу нужно вести в каждом регионе России: в малых городах и в сельской местности, в промышленных и административных центрах, в столицах и крупных мегаполисах.

Особый акцент Владимир Путин сделал на планирование комплексной застройки новых микрорайонов. При формировании планов развития городов и населённых пунктов нужно обязательно учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в медицинских учреждениях. Исходя из этого необходимо формировать градостроительную политику, соответствующим образом работать с бизнесом, со строительными компаниями, застройщиками.

«Также ещё раз хочу обратить внимание, что важно активнее внедрять платформенные решения и современные цифровые технологии. За ними, безусловно, будущее. Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагноза, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения», — продолжил Президент.

Смоленский онкологический диспансер представляет собой восьмиэтажное здание площадью более 20 тысяч квадратных метров с хирургическим и химиотерапевтическим отделениями, рассчитанными на 175 круглосуточных коек (г. Смоленск, п. Вишенки, ул. Академика Савицкого, д. 1). Также здесь расположена поликлиника со всеми диагностическими структурами.

Стационары включают в себя восемь специализированных отделений, которые оснащены новейшим оборудованием: более 570 единиц медицинского оборудования, в том числе и ангиограф, МРТ и КТ-аппараты, эндовидеоскопический комплекс, аппараты ИВЛ, наркозные станции, ультразвуковые системы и передвижные рентгеновские установки и другое.

Также в здании онкоцентра организовано шесть современных операционных, в том числе интегрированных, что позволит кратно увеличить количество выполняемых хирургических операций.

Главный врач Смоленского областного онкологического диспансера Александр Эфрон доложил Президенту Владимиру Путину о значимости и важности открытия современного онкоцентра в Смоленской области.

«Уважаемый Владимир Владимирович, открытие онкодиспансера для нас очень значимый факт, — отметил главный врач Смоленского областного онкологического диспансера Александр Эфрон. — Это позволит нам объединить онкологическую службу в нашем регионе, развивать современные малоинвазивные методы хирургического лечения, рентгенохирургические методы лечения, даст возможность сократить сроки ожидания больных и увеличить скорость их лечения».

Также Александр Григорьевич заявил, что в диспансере работают высококвалифицированные специалисты, которые проходят обучение и переподготовку в научно-образовательных центрах федерального уровня.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин обратился к Главе государства со словами благодарности.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от лица жителей региона поблагодарить Вас за действительно крайне важное решение по строительству такого объекта непосредственно у нас, в Смоленске, и также позвольте поблагодарить Правительство России, Минздрав России за оперативную помощь в строительстве масштабного для нас и сложного объекта. — отметил Василий Анохин. — Теперь жители нашей области могут получать всю необходимую высокотехнологичную помощь в Смоленске. Это для нас, конечно, очень серьёзный результат. За это огромное спасибо. Отдельно хотел Вас поблагодарить за Ваши поручения по строительству радиологического корпуса. Вместе все приступили к его решению».

«Но без него, конечно, это будет такой, что называется, незамкнутый цикл. Конечно, нужен этот проект. Я Вас поздравляю с сегодняшним событием», — подчеркнул Владимир Владимирович Путин.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Модернизация первичного звена здравоохранения остается одной из самых результативных государственных инвестиций в качество жизни, потому что именно здесь решается главный вопрос медицины – доступность помощи “рядом с домом” и на ранних стадиях заболевания. Приведенные Президентом цифры показывают масштаб проделанной работы: тысячи новых и капитально отремонтированных объектов, обновление оборудования и транспорта формируют базовую инфраструктуру, без которой невозможно ни профилактика, ни маршрутизация пациентов, ни снижение нагрузки на стационары.

Открытие нового онкологического диспансера в Смоленске логично дополняет эту линию. Центр такого уровня позволяет собрать службу в единую систему, ускорить диагностику и лечение, развивать малоинвазивные и рентгенохирургические подходы, увеличить операционную активность за счет современных операционных. Отдельно важно, что в повестке остается радиологический корпус – без него полноценная “замкнутая” онкологическая траектория для пациента в регионе не складывается, а значит, поручение о завершении цикла выглядит ключевым для устойчивого эффекта.

Серьезный акцент Президента на цифровых и платформенных решениях задает следующий этап развития отрасли. В практическом плане речь идет о клинических регистрах, поддержке принятия врачебных решений, телемедицинских консультациях, интеграции диагностики и маршрутизации, что снижает риск ошибок и экономит время врача. Для Смоленской области здесь открывается поле кооперации – медицинские организации, региональные власти и высшая школа могут совместно выстраивать подготовку кадров под новые компетенции, от клинической онкологии и лучевой диагностики до медицинской информатики и управления качеством, чтобы современные здания и оборудование работали на максимальный результат для пациентов.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Государство в последнее время проявляет повышенное внимание к медицине и сохранению и укреплению здоровья граждан, что абсолютно обоснованно. Сложная демографическая ситуация в стране и низкий уровень рождаемости только усиливают значение увеличения продолжительности жизни, активного долголетия, длительности активной и здоровой жизни. Ещё в 2006 году был запущен национальный проект “Здоровье”, в рамках которого государство начало принимать меры по улучшению оснащения поликлиник, роста зарплат медиков, массовой иммунизации населения. “Майские” указы президента 2012 г. были направлены на доведение зарплат врачей до 200 % от средней заработной платы по региону, зарплат среднего и младшего медицинского персонала — до 100% от средней зарплаты по региону. В медицинские учреждения стало поступать современное диагностическое оборудование. Появилась программа “Земский доктор”, направленная на привлечение в небольшие населённые пункты медицинских кадров. Введены специальные денежные выплаты для медицинских работников, работающих в малых городах и на селе. Например, была введена специальная социальная выплата для врачей в сёлах и городах с населением до 50 тысяч человек в размере 50 тысяч рублей в месяц, а для среднего медицинского персонала в этих населённых пунктах — до 30 тысяч рублей. В Смоленской области все населённые пункты, кроме Смоленска, имеют численность населения менее 50 тысяч, и медицинские работники медицинских учреждений, расположенных в этих населённых пунктах, получили право на эти денежные выплаты.

Тем не менее, проблем в здравоохранении ещё остаётся немало. Пресловутая оптимизация здравоохранения в малых населённых пунктах, отток медицинских работников в крупные города сказываются на качестве здравоохранения в провинции. Возникает дефицит кадров, с которым государство будет бороться в том числе с помощью целевого набора и отработок после окончания обучения, а граждане из районов области нередко могут получить необходимую им медицинскую помощь лишь платно в частных клиниках областного центра. Что касается узкопрофильной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, то в ряде случаев для её получения необходимо обращаться в медицинские учреждения столицы, причём квоту на лечение там получить крайне сложно. Для улучшения ситуации в сфере здравоохранения и демографической ситуации на Смоленщине критически важно, чтобы жители области могли получать медицинскую помощь на современном уровне в своём регионе, и это особенно важно для пациентов, борющихся с онкологией.

Ещё в 2021 году было объявлено, что с компанией “Пэтруско” по итогам конкурса будет заключён контракт на строительство онкологического диспансера. Говорилось о том, что в 2024 году может быть введён в эксплуатацию блок первой очереди на 175 коек. Как видим, срок сдачи объекта в эксплуатацию несколько сдвинулся “вправо”, но очень важно, что проект наконец реализован. Главный врач онкодиспансера Александр Эфрон отметил, что долгие годы отделения диспансера были разбросаны по зданиям в разных районах города, что создавало логистические трудности для пациентов. Теперь же со строительством восьмиэтажного корпуса площадью более 20 тыс. кв.м. эти проблемы решены. Очень важно и то, что в онкоцентр закуплено более 570 единиц крупного медицинского оборудования, организованы шесть современных операционных, появится возможность кратно увеличить число операций и использовать малоинвазивные методы лечения.

Очень важно и поручение Президента Владимира Путина о строительстве радиологического корпуса, именно строительство этого объекта позволит обеспечить регион полной линейкой медицинских услуг. Ещё в 2021 году обсуждалась вторая очередь проекта, строительство трёхэтажного радиологического корпуса, но сроки реализации проекта тогда обозначены не были. В этом году наконец будет начато проектирование объекта, предполагается, что строительство может быть реализовано к 2029-2030 году. Надеюсь, что строительство начнётся и будет реализовано в сжатые сроки, этот проект очень важен для пациентов и для улучшения диагностики, доступности и качества медицинской помощи в сфере онкозаболеваний. Очень важно, что реализация проекта находится на контроле на федеральном уровне, внимание федерального центра к проекту служит залогом его успешной реализации.