Приступили к заключению контрактов на ремонт

В 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» целый ряд объектов ждет обновление.



В ДК «Шарм» в Смоленске проведем капитальный ремонт концертного зала. В Домах культуры Велижского, Ельнинского и Починковского муниципальных округов обновим инженерные системы, внутренние помещения, сцены, фасады.



Также запланированы ремонтные работы в краеведческих музеях Глинковского и Новодугинского муниципальных округов. Обновление ждут библиотеки в Демидовском, Ельнинском и Починковском округах: здесь будут заменены кровли и системы водоснабжения, проведен ремонт внутренних помещений. В Сафоновской детской художественной школе до 2027 года пройдет комплексный ремонт крыши, фасада и инженерных сетей, а также будут проведены ремонтные работы внутренней части здания.



В рамках национального проекта «Семья» оснастим современным оборудованием музеи в Глинковском, Демидовском, Новодугинском, Руднянском, Сычевском, Угранском и Ярцевском округах. Также планируем создать две модельные муниципальные библиотеки на базе детской центральной библиотеки им. А.В. Мишина в Смоленске и районной детской библиотеки в Сафонове. В дополнение к этому появятся семь новых детских культурно-просветительских центров на базе существующих учреждений культуры.

«Считаю важной задачей создание современных пространств для культурного развития детей и взрослых в наших муниципалитетах», – отметил Губернатор Василий Анохин.