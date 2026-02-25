Социальная архитектура — сфера практической деятельности и научного познания

Ежегодно 8 февраля научное сообщество отмечает свой главный профессиональный праздник — День российской науки. Официальный статус, который он получил в 1999 году, ознаменовал начало планомерной работы государства по укреплению роли науки, поддержке исследователей и масштабному обновлению научной инфраструктуры в стране.

Благодаря этим усилиям вместе с точными науками развиваются и социогуманитарные знания, как пример – социальная архитектура, которая в 2025 году институционализировалась и теперь стала предметом изучения ведущих вузов страны.

Внимание к социальной архитектуре не случайно. Эта сфера практической деятельности и научного познания напрямую работает с образом будущего в самом широком контексте: от долгосрочного проектирования, до решения социальных задач регионов «здесь и сейчас».

Социальная архитектура здесь работает не с прогнозами, а с обратной связью. Она создает лифты между техноукладами, превращая разрыв в интерфейс.

В каком направлении, на ваш взгляд, должны развиваться социогуманитарные науки? Каким образом социальная архитектура может помочь в решении социальных задач регионов? Как регионы должны использовать социальную архитектуру, чтобы соответствовать кадровой политике президента?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Социогуманитарные науки в ближайшие годы должны развиваться как прикладной контур государственной и региональной политики: точная диагностика социальных процессов, работа с ценностями и идентичностью, измерение доверия, анализ поведения и коммуникаций в цифровой среде, оценка эффективности управленческих решений. Приоритетом становится междисциплинарность и доказательность: связка социологии, экономики, психологии, права и управления, опора на данные, полевые исследования и понятные метрики результата. В такой логике гуманитарное знание перестает быть «описанием» и становится инструментом проектирования среды и качества жизни.

Социальная архитектура дает регионам практический механизм решения задач «здесь и сейчас» через настройку взаимодействия власти, бизнеса и граждан. Сильная сторона подхода в том, что он строится вокруг обратной связи и совместного действия: выявление запроса, сбор и анализ сигналов, проектирование решения, пилотирование, корректировка и масштабирование. Работают конкретные инструменты: карты стейкхолдеров, социологические замеры до и после, общественные консультации, сервисный дизайн, проектные команды, сопровождение изменений. При правильной организации социальная архитектура снижает конфликтность, повышает вовлеченность, укрепляет доверие и дает измеримый эффект по качеству услуг, инфраструктуры, молодежной и социальной политики.

Регионам важно институционализировать социальную архитектуру: создавать проектные офисы и центры компетенций на базе университетов, готовить команды модераторов и аналитиков, включать студентов и молодых ученых в реальные кейсы, формировать кадровые резервы через проектную работу. Такой формат напрямую соответствует кадровой политике Президента: востребованы управленцы, которые умеют работать с людьми, видеть социальные последствия решений, собирать коалиции и доводить проекты до результата. Для эффективности нужны единые стандарты подготовки, прозрачные критерии отбора в команды, регулярная оценка воздействия и понятная система распространения лучших практик между муниципалитетами.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

День российской науки, отмечающийся 8 февраля, был учреждён Указом Президента России Бориса Ельцина 7 июня 1999 года. Дата праздника приурочена к дате основания Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, учреждённой по повелению Императора Петра Великого Указом Правительствующего Сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года. В советское время День науки отмечался в третье воскресенье апреля и был приурочен к годовщине “Наброска плана научно-технических работ”, составленного Владимиром Ильичом Лениным в 1918 году. Вне зависимости от того, о какой эпохе российской науки мы говорим — о царской России, о советском периоде или о новой России — в каждом периоде развития отечественной науки можно выделить значительное число выдающихся достижений, которые внесли большой вклад в развитие российской и мировой цивилизации, а научные открытия и их прикладное значение вошли в кладезь всемирного достояния научной мысли. Пиком развития научной мысли в истории отечественной науки следует признать советский период, когда достойное государственное финансирование науки и отличная система подготовки научных кадров смогли показать блестящие результат. В постсоветское время годы недофинансирования, конечно, привели к оттоку молодых кадров из науки. Реформа Российской академии наук 2012 года создавала угрозу дезинтеграции научного сообщества, однако благодаря диалогу власти и научной среди был избран более компромиссный вариант реформы. который всё же позволил в целом сохранить преемственность и традиции российской науки. Но и сегодня сохраняются проблемы комплектования научных учреждений ценными и перспективными кадрами. Конкурсы на замещение научных должностей часто проводятся на замещение 0,1-0,2 ставки с недопустимо низкими окладами 3-7 тысяч рублей за соответствующий объём работы даже в московских научных институтах, при этом к кандидатам предъявляются запредельные требования по объёму научных публикаций, участию в конференциях, знанию иностранных языков, умению использовать в работе языки программирования, наличию учёных степеней для занятия соответствующих должностей. Можно констатировать, что предлагаемые условия работы и требования к ним не соответствуют рыночным условиям на рынке труда, что ведёт к оттоку молодёжи из научной среды в бизнес. Эта тенденция ослабляет потенциал российской науки. Получение научной степени часто сталкивается с существенными барьерами, что также приводит к оттоку молодёжи из науки в востребованные на рынке труда и неплохо оплачиваемые профессии. Нужно подумать над тем, как сделать отбор научных кадров оптимальным, а условия труда конкурентоспособными на рынке труда. Без этого отечественной науке будет сложно быть достойным примером для подражания на мировом уровне, а именно к этому нужно сегодня стремиться.

Важным является роль социальной архитектуры и при принятии решений по проблемам, волнующим общество. Проблемы развития инфраструктуры Почты России, сохранения её имущества, штата работников, важны для связности страны, и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявляет о создании рабочей группы по вопросам работы почты, на которые обращала внимание и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Почему бы социальные архитекторы не поучаствовали в работе о том, как лучше выстроить функционирование почты, в отношении которой порой выдвигают претензии? В Москве идёт приватизация Рижского вокзала путём аукционных процедур. Почему бы социальные архитекторы Москвы не подключились к вопросу о том, как сохранить это уникальное здание культурного наследия, важное для государства, с сохранением его целевых функций и государственной значимости? Социальные архитекторы могут сделать многое для решения конкретных общественных проблем, и они должны сыграть свою заметную роль в предстоящих выборах в Государственную Думу. Хотелось бы, чтобы политические партии осознали важное значение социальной архитектуры и социального проектирования. Представители политических партий должны получать достаточное время в выпусках новостей по всем центральным телеканалам для представления ими своих подходов к развитию страны, решению общественных проблем, что особенно важно в предвыборный период, а лучше артикулировать своё видение могут им помочь именно социальные архитекторы, обладающие хорошими компетенциями в соответствующих предметных областях, которые они также могут продемонстрировать и в ходе дебатов. Социальная архитектура может стать связующей нитью между государством, обществом, партиями, профсоюзами, промышленниками, церковью; проанализировав запросы и поступающие предложения, социальные архитекторы смогут внести свой вклад в разработку программ развития страны, регионов, муниципалитетов, оптимальным образом решающих проблемы граждан, удовлетворяющих общественный запрос на позитивные перемены при сохранении уверенного вектора развития России.