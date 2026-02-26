Смоленская область присоединилась к Неделе поддержания и укрепления иммунитета

Неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 года Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило Неделей поддержания и укрепления иммунитета, приуроченной ко Всемирному Дню иммунитета – 1 марта.

Предназначение иммунной системы – охрана организма от воздействия болезнетворных микроорганизмов и вирусов, а также от выходящих из-под контроля клеток собственного организма.

Выделяют естественный и искусственный иммунитет. Естественный – это врожденный иммунитет, который быстро и одинаково реагирует на все патогены.Первые антитела к различным инфекциям ребенок получает внутриутробно от мамы и после рождения — с грудным молоком. К естественному относится также приобретенный (адаптивный) иммунитет, который вырабатывается при первой встрече с возбудителями заболеваний, он «запоминает» патоген и алгоритм действия на случай повторной угрозы. В свою очередь искусственный иммунитет формируется за счет вакцинации– простого, безопасного и эффективного способа защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями.

На иммунитет неблагоприятно влияет неправильный образ жизни, стрессы, плохой сон, неблагоприятное состояние окружающей среды, а также неправильное питание. Белковая пища обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для образования антител и других агентов иммунитета. Жиры нужны для построения иммунных клеток, а углеводы дают энергию для функционирования иммунной системы.Важен также и достаточный питьевой режим.

Иммунная система обеспечивает защиту организма от инфекций на нескольких уровнях с повышающейся специфичностью. Поэтому важно соблюдать принципы здорового образа жизни, а также своевременно проходить профилактические и диспансерные осмотры.