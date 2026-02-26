﻿На гидротехнических сооружениях Смоленской АЭС успешно прошли совместные с МЧС комплексные штабные учения





Они получили высокую оценку экспертов МСЧ России по Смоленской и Брянской областям.

Готовность персонала и технических средств к действиям в условиях гипотетической нештатной ситуации стала главной темой комплексных штабных учений, которые прошли на гидротехнических сооружениях (ГТС) Смоленской АЭС. Они стали одним из важных этапов подготовки к получению в Ростехнадзоре декларации безопасности ГТС атомной станции на следующий пятилетний период эксплуатации.

В тренировке приняли участие более 50-ти человек – специалисты специальных ведомственных формирований и спасательных служб атомной станции, а также представители территориальных органов Ростехнадзора и МЧС России по Смоленской и Брянской областям. Они отработали весь комплекс мероприятий по локализации и ликвидации нештатной ситуации, включая взаимодействие всех задействованных структур и спецтехники.

«В 2027 году станции необходимо получить новую декларацию безопасности ГТС, которую выдает Ростехнадзор. Штабные учения – один из ключевых и обязательных этапов, в ходе которого подтверждается наша готовность к нештатным ситуациям, – прокомментировал заместитель директора – начальник управления мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, АГ Сергей Кузьмин. – Считаю, что учения прошли успешно, цели достигнуты: сбор сил и средств выполнен в нормативное время, отработаны навыки персонала специального ведомственного формирования, проверена надежность систем оповещения и связи, отлажено взаимодействие подразделений САЭС с федеральными органами исполнительной власти».

«Благодарен руководству Смоленской АЭС за приглашение на учения, – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Роман Игнатов. – Мы заинтересованы в этой работе атомщиков, которая вносит реальный вклад в обеспечение безопасности людей и охрану окружающей среды. Наблюдая за учениями, получили ценный опыт: увидели, какие имеются силы, средства, материалы для локализации и ликвидации последствий ЧС, как организовано управление, обменялись рекомендациями и убедились в готовности подразделений атомной станции к нештатным ситуациям. Знакомство с методами работы коллег помогает совершенствовать собственную систему защиты».

Учения на гидротехнических сооружениях проводятся на Смоленской АЭС на регулярной основе и являются важной составляющей системы обеспечения безопасности атомной станции и прилегающих территорий.

Справка:

Госкорпорация «Росатом» и предприятия отрасли, включая Смоленскую АЭС, реализуют бескомпромиссную политику в области промышленной и экологической безопасности, где приоритетом является надежная защита населения и окружающей среды. Регулярное проведение комплексных учений на всех объектах является неотъемлемой частью корпоративной культуры безопасности. Эти мероприятия демонстрируют высокий уровень ответственности, превентивный подход к управлению рисками и постоянную готовность к реагированию на любые нештатные ситуации.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Смоленская АЭС вместе с Калининской, Курской и Нововоронежской АЭС питает самую крупную в стране энергосеть – ОЭС Центра. Общая атомная генерация в энергобалансе здесь составляет 40%.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС