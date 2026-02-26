﻿Смоленская АЭС открыла цикл уникальных профориентационных встреч со школьниками «Стань частью нашей команды»





Более 200 учеников старших классов десногорских школ узнали о перспективах целевого обучения и карьере в атомной отрасли.

В школах города-спутника Смоленской АЭС Десногорска стартовал цикл профориентационных уроков «Стань частью нашей команды». Особенностью проекта стало активное участие в нем не только специалистов службы управления персоналом, но и руководителей, ведущих инженеров и экспертов различных подразделений атомной станции. Они поделились со старшеклассниками личным опытом, рассказали о престиже работы в атомной отрасли и перспективах, которые открываются перед молодыми специалистами.

«История атомной энергетики в нашем регионе продолжается вместе со строительством Смоленской АЭС-2. Потребуются 1300 новых специалистов на энергоблоки, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2033 и 2035 годах. Готовить кадры нужно заранее, чтобы было кому прийти на смену старшему поколению. И уже сейчас мы ищем тех, кто хочет развиваться, готов учиться и брать на себя ответственность за будущее», – отметил начальник отдела инспекций и контроля за обеспечением безопасности Сергей Прудников.

Открывая цикл уроков, атомщики сделали акцент на осознанном выборе будущей профессии, на собственном примере объяснили ребятам, как важно найти свое призвание.

«Я получил техническое образование, но сначала работал не по профилю и быстро понял, что нахожусь не на своем месте, – признался ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений Станислав Бутько. – Только спустя 5 лет оказался в атомной энергетике, чему очень рад. Многие профессии со временем теряют актуальность, а все, что касается нашей отрасли, будет востребовано всегда. Проектный срок службы энергоблоков Смоленской АЭС-2 – 60 лет, а с учетом продления – 120 лет, а это значит, что нынешние школьники будут обеспечены интересной работой на всю жизнь, а следом – их дети и внуки».

Важным блоком встреч стала информация о новых возможностях в профильном образовании. При поддержке Концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС филиал Национального исследовательского университета МЭИ в Смоленске с сентября 2026 года будет готовить специалистов по направлению «Ядерная энергетика и теплофизика».

«Помогая ребятам определиться с профессией, мы бываем с техтурами на атомной станции, в ее информационно-выставочном комплексе, приглашаем специалистов, чтобы ребята из первых уст получали полезную информацию, – отметила заместитель директора школы №2 Десногорска Мария Безбородова. – Здорово, что Смоленский филиал МЭИ расширяет направления подготовки. Теперь наши выпускники могут получить желаемую профессию, не уезжая далеко от дома, оставаясь в родном регионе, рядом с близкими. Это серьезный аргумент при выборе жизненного пути, тем более что обучение по целевым договорам со Смоленской АЭС гарантирует трудоустройство».

Школьники активно включились в диалог, многие из них задумались о карьере в атомной отрасли. «Буду поступать в НИЯУ МИФИ, – поделилась планами ученица 10-го класса школы №1 Дарья Кожевникова. – Росатом – огромная компания с множеством направлений деятельности, где всегда требуются увлеченные люди».

«Ранее рассматривал варианты поступления в вузы Москвы или Санкт-Петербурга, но, наблюдая, как динамично развивается Десногорск, и узнав о перспективах строительства новых энергоблоков, решил учиться в Смоленском филиале МЭИ», – признался ученик 11-го класса школы №2 Иван Горный.

«Знаю о привлекательности атомной отрасли не понаслышке, – рассказал председатель совета юниоров Росатома в Десногорске Данила Янкаев. – Планирую окончить вуз по специальности «международные отношения» и работать в «Росатоме», это ведущая сфера промышленности и один из самых перспективных работодателей. Под его крылом не только энергетика, но и Северный морской путь, ядерная медицина, многое другое».

В первые профориентационные уроки «Стань частью нашей команды» вовлеклись более 200 учащихся. Встречи продолжатся в школах Десногорска и других муниципальных образований региона, давая старшеклассникам уникальную возможность напрямую задавать вопросы атомщикам о преимуществах работы на Смоленской АЭС.

«Считаю, что мы успешно открыли цикл встреч, вдохновляя школьников на построение карьеры в родном городе и приглашая стать частью нашей команды, – отметила специалист секретариата Смоленской АЭС Диана Пирогова. – Работать на атомной станции почетно и престижно. За атомной энергетикой будущее. С нами классно!»

Системная кадровая политика «Росатома», соответствующая целям нацпроекта «Кадры», ориентирована на формирование устойчивого интереса молодежи к инженерно-техническим специальностям через раннюю профориентацию, создание условий для получения качественного образования в регионах присутствия, адресное сопровождение и подготовку специалистов под конкретные потребности. Новый проект Смоленской АЭС является ярким подтверждением стратегии инвестиции в человеческий капитал и обеспечения преемственности поколений в атомной отрасли.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Смоленская АЭС вместе с Калининской, Курской и Нововоронежской АЭС питает самую крупную в стране энергосеть – ОЭС Центра. Общая атомная генерация в энергобалансе здесь составляет 40%.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС