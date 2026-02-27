﻿Экологические проекты Смоленской АЭС вошли в число лучших в Росатоме





По итогам ежегодного отраслевого конкурса генерального директора госкорпорации «Росатом» в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтерства им. А.П. Александрова 10 проектов Концерна «Росэнергоатом» получили высокую оценку.

В их числе КСО-программа «Экологическое просвещение», которая заняла 1 место. Она включает целый комплекс лучших проектов, направленных на экологическое благополучие и развитие экологической культуры. Ее участниками стали представители Смоленской АЭС, Центрального аппарата, Нововоронежской, Калининской, Ленинградской АЭС, Технической академии Росатома.

В рамках этой программы в число лучших отраслевых практик вошли экологические проекты Смоленской АЭС:

— Городской экологический фестиваль «ЭКОточка», который объединяет волонтеров и жителей Десногорска вокруг идеи ответственного отношения к природе;

— конкурс по сбору пластика «Собирая, оберегай!», вовлекающий жителей атомграда в процесс раздельного сбора отходов с целью их дальнейшей переработки;

— общегородские субботники и акция «Зеленая весна» с участием сотрудников атомной станции и жителей города по уборке улиц, дорог, парков и общественных пространств;

— акции по сбору макулатуры, в том числе всероссийский «БумБатл», направленные на сохранение лесных ресурсов.

«Смоленская АЭС — это не только надежный источник энергоснабжения потребителей, но и социально ответственное предприятие. Наши экологические инициативы — это вклад в устойчивое развитие, сохранение природы и создание здоровой и благоприятной среды для жителей города и региона», — отметил заместитель директора Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз.

Как отметила заместитель начальника управления коммуникаций Смоленской АЭС Татьяна Евсюкова, волонтер, одна из инициаторов и организаторов экологических акций в Десногорске, экологическое просвещение и реальные дела по сохранению природы стали для Смоленской АЭС не просто проектами, а настоящим образом жизни.

«Тысячи десногорцев участвуют в субботниках, акциях по сбору вторсырья, в ежегодном экологическом фестивале «ЭКОточка», — подчеркнула она. — Но наша главная задача — не просто проводить мероприятия, а прививать экологическую культуру. К этой важной работе причастна большая команда неравнодушных и отзывчивых людей — волонтеров Смоленской АЭС и города. Признание и высокая оценка на уровне отрасли — это наш общий успех».

Награды победителям вручили глава «Росатома» Алексей Лихачёв и заместитель генерального директора по персоналу Татьяна Терентьева на торжественной церемонии в Москве 18 февраля.

Всего в 2025 году на конкурс поступило более 140 заявок. За пять лет конкурс стал точкой роста для сотен инициатив в атомных городах — от экологии и спорта до патриотических и культурных проектов. И за каждым из них — люди, которые делают свои города сильнее.

Справочно:

Ежегодный отраслевой конкурс генерального директора госкорпорации «Росатом» в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтерства им. А.П. Александрова проводится с целью выявления, распространения и развития лучших практик и проектов в области корпоративной социальной ответственности, волонтёрства и устойчивого развития.

КСО-программа Концерна «Росэнергоатом» «Экологическое просвещение» направлена на формирование социально-экономических образовательных проектов для достижений целей ГК «Росатом» в части набора персонала к 2042 году в количестве 150 тыс. человек. Она включает целый комплекс лучших проектов, направленных на экологическое благополучие и развитие экологической культуры.

Волонтёрство и благотворительность играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки благотворительных проектов по самым разным направлениям. В свою очередь, волонтерские акции в странах присутствия российских компаний позволяют укреплять дружественные отношения с зарубежными партнерами.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС