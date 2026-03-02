Развитие Арктики — стратегическая задача России

В России 28 февраля отмечается День Арктики. Ее территория составляет более четверти всей площади нашей страны, а социально-экономический потенциал трудно переоценить.

В регионе расположены богатые месторождения полезных ископаемых, сосредоточены значительные возможности для экспорта.

Развитие Арктической зоны находится под особым вниманием и контролем Президента Владимира Путина. В 2020 году утверждены стратегические документы по развитию Арктики – Основы государственной политики в Арктике и Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. С 2021 года реализуется государственная программа социально-экономического развития АЗРФ.

Как, на ваш взгляд, следует расставить приоритеты в процессе развития Арктической зоны Российской Федерации? Каким образом освоение арктического пространства поможет в реализации национальных целей развития России? Могли бы предприятия вашего региона участвовать в программе социально-экономического развития АЗРФ?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Приоритеты развития Арктической зоны логично выстраивать от человека и инфраструктуры к экономике и безопасности. На первом месте должна оставаться базовая устойчивость жизни на Севере: жильё, медицина, образование, транспортная доступность, связь и надёжное энергоснабжение. Без этого любые индустриальные планы становятся уязвимыми. Второй блок приоритетов – технологическая самостоятельность: арктические проекты требуют собственных решений в судостроении, энергетике, геологии, материаловедении, цифровом мониторинге и экологической безопасности. Третий блок – экология и ответственность: освоение должно сопровождаться строгими стандартами, контролем и восстановительными проектами, потому что цена ошибок в Арктике кратно выше.

Даже “неарктические” регионы могут участвовать в программе развития АЗРФ через кооперацию. Для Смоленской области это прежде всего машиностроение и металлообработка, компоненты и узлы для техники, ремонтные и сервисные компетенции, логистические услуги, образовательные треки по подготовке инженеров и управленцев для арктических проектов. В этом смысле важны связки предприятий с вузами и профессиональными колледжами, развитие прикладных компетенций и участие в межрегиональных кооперационных цепочках. Чем шире такая кооперация, тем устойчивее арктические проекты и тем сильнее эффект для экономики всей страны.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Анализируя современную мировую политику, становится понятным, что Арктический регион становится ключевым в современных геополитических расчётах.

Россия должна твёрдо отстаивать свои права в Арктическом регионе как крупнейшая арктическая держава и добиваться полноценного участия в работе Арктического совета. Россия имеет в регионе свои права, вытекающие из Конвенции ООН по морскому праву. Все территориальные вопросы с Норвегией так или иначе были урегулированы, поэтому Россия имеет право требовать исполнения Норвегией всех её обязательств в отношении Шпицбергена в соответствии с международным договором. Россия вполне может обосновывать свои права на месторождения полезных ископаемых в регионе исходя из структуры континентального шельфа. Но очень важно сохранять уникальную природную систему Арктики, очистить наконец арктическое побережье от токсичных отходов, защитить популяцию всех видов животных — от белых медведей до тюленей, что очень важно в условиях изменения климата, уделять внимание безопасности построек в условиях таяния вечной мерзлоты. Нужно искать возможности адаптироваться к изменениям климата и замедлять опасную дестабилизацию экосистемы вследствие климатических изменений, особенно с учётом того, что рост средней температуры в Арктике выше среднего на планете. Разработка полезных ископаемых в регионе становится приоритетной по мере истощения старых традиционных месторождений. Важным вопросом переговоров должно быть снятие санкций по разработке этих месторождений, обеспечение доступа к импортному оборудованию. Участие международных инвесторов в этих проектах может допускаться на основании концессионных соглашений при условии снятия санкций, возврата замороженных активов России, справедливого распределения прибылей, безусловном соблюдении национального законодательства России. Важно избежать заключения соглашений на невыгодных условиях, что имело место в 1990-е годы, когда разработка месторождений на Сахалине предполагала заключение соглашений о разделе продукции на условиях, невыгодных для федерального бюджета. И российские сырьевые компании должны инвестировать больше в развитие современных технологий, подходящих для реализации арктических проектов, для этого они должны иметь возможность получать налоговые льготы при безусловном соблюдении экологических требований. В Арктике перспективна и реализация проектов в сфере альтернативной энергетики, например, строительство приливных АЭС — частный капитал должен получить необходимые льготы и поддержку для реализации таких проектов.