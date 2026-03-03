﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Ликвидация последствий атаки БПЛА в Дорогобужском округе.

Смоленская область столкнулась с массированной террористической атакой украинских беспилотников. В результате трагедии погибли семь мирных жителей, ещё 11 человек получили ранения. По факту удара ВСУ по промышленному предприятию Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. Для ликвидации последствий были задействованы все профильные спецслужбы. Специалисты Роспотребнадзора оперативно провели замеры воздуха в районе предприятия и прилегающих населённых пунктах – превышений допустимых норм загрязнения не выявлено. Губернатор Василий Анохин выразил глубокие соболезнования близким погибших.

«Враг нанес удар по предприятию хладнокровно и расчетливо. В результате трагедии погибли семь человек, шесть из них – пожарные. Мы склоняем головы в память о Владимире Иванове, Сергее Сысоеве, Антоне Блинникове, Иване Цуприкове, Александре Попове, Денисе Рябченкове. Нет сомнений, они настоящие герои, люди высочайшего мужества и долга. С особой болью сегодня говорим о Наталье Саченко. Она возглавляла смену железнодорожного цеха в ночь атаки. Наталья была не только ответственным руководителем, но и талантливой спортсменкой. В знак памяти о ней принято решение проводить региональную спартакиаду имени Натальи Саченко», – отметил Губернатор Василий Анохин.

Развитие спорта и новый фиджитал-центр.

В рамках рабочего визита Смоленскую область посетил Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Губернатор Василий Анохин представил министру доклад об основных результатах и планах по развитию спортивной инфраструктуры. «В 2026 году планируется строительство и модернизация новых объектов. В их числе модульный зал единоборств в Рославле, модульный спортивный зал в Демидове, а также создание спортплощадок ГТО и «умных» спортивных площадок в муниципальных образованиях. В Смоленске продолжим строительство центра настольного тенниса на проспекте Гагарина, термального комплекса с бассейном «Термолэнд-Дельфин» на улице Кутузова и ремонт ФОКа на улице Попова. В 2027-2028 годах продолжим обустройство спортивных площадок, а также в 2028 начнем строительство гимнастического зала на улице Урицкого в областном центре», – рассказал глава региона.

В этот же день состоялось открытие нового фиджитал-центра во Дворце спорта «Юбилейный» в Смоленске. «Благодарю Министерство спорта России за инвестиции в нашу инфраструктуру и создание условий, которые превращают мечты наших ребят в реальные достижения», – отметил Василий Анохин.

Михаил Дегтярёв, в свою очередь, подтвердил, что регион достойно справляется с задачами по развитию как массового, так и профессионального спорта.

Укрепление связей с Советом Федерации и Союзным государством.

Регион посетил заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России, сенатор от нашего региона Юрий Воробьёв. В ходе встречи с Губернатором обсуждались подготовка к проведению российско-белорусского форума в Смоленске, реализация программы «Герои СВОего времени. Смоленск», вопросы патриотического воспитания и развитие кадетского движения. Также они посетили Военную академию ПВО имени Маршала Советского Союза Василевского, где возложили цветы к бюстам героев и ознакомились с современной учебной базой академии.

«Благодарю губернатора Василия Анохина и его профессиональную команду за высокий уровень организации нашего визита. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать важные проекты, направленные на развитие региона и благополучие жителей Смоленской области», – подытожил итоги визита Юрий Воробьёв.

Защита прав участников СВО.

Губернатор принял участие в заседании коллегии Управления ФССП по Смоленской области. Помимо вопросов исполнения судебных решений, Василий Анохин акцентировал внимание на социальной роли ведомства: «В центре внимания Управления остается защита прав участников спецоперации и их семей».

Память об «эпохе Клименко»

В Смоленске почтили память Почётного гражданина города-героя Смоленска и Смоленской области, первого секретаря Смоленского обкома КПСС, Ивана Ефимовича Клименко в честь 105-летия со дня его рождения.

Иван Ефимович руководил регионом с 1969 по 1987 год. За эти 18 лет регион совершил мощный рывок в социально-экономическом развитии. На карте области появились новые центры энергетики – город Десногорск и поселок Озерный, был фактически заново отстроен город Гагарин, поднятый из руин. Именно в те годы заложен промышленный фундамент региона. При руководстве Ивана Ефимовича в 1985 году Смоленску было присвоено звание город-герой.

«Иван Ефимович Клименко удостоен высших государственных наград — двух орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, Ивану Ефимовичу присвоены звания Почетного гражданина Смоленска и Смоленской области. Его деятельность является настоящим примером беззаветного служения Родине», – подчеркнул Василий Анохин.