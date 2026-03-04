Мартовский Спас

В первый весенний день душистый яблочный запах гостеприимно встречал всех приходящих на гуманитарный склад Сафоновского благочиния «Серафимово подворье», что в посёлке Горном.

Целую тонну яблок для подопечных этого социального учреждения предоставило ООО «Новичков Издешково». Часть плодов решили раздать на месте, а кое-что отвезти ребятам в детский дом.

– Среди наших благотворителей есть уроженцы нашего округа: Андрей Лютых, Евгений Мазков, Руслан Ляхов. Но основную помощь мы получаем от наших друзей из Зеленограда, а также русской диаспоры из Канады, – говорит сотрудник гуманитарного склада Ольга Марченкова. – Среди получателей помощи насчитывается без малого одна тысяча человек, из них 508 детей.

Гуманитарный склад находится по адресу: улица 40 лет Октября, дом 11.