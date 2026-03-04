Проголосуем за название сквера

Ветераны боевых действий собрались вчера в Центральном дворце культуры на встречу с исполняющим полномочия Главы МО «Сафоновский муниципальный округ» Антоном Кухаревым, чтобы решить вопрос о наименовании сквера у стоматологической поликлиники.

По этому поводу в социальных сетях разгораются горячие споры. Одни считают, что это общественное пространство, изначально названное сквером воинов-интернационалистов, не должно менять своего названия. Другие поддерживают принятое год назад по результатам интернет-голосования решение о переименовании в сквер воинской славы.

В Администрацию также поступили обращения о несогласии с наименованием, присвоенным этой общественной территории, в связи с чем и было принято решение о проведении встречи и принятии конструктивного решения.

В обсуждении свои точки зрения изложили ветераны Сафоновского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, общественной организации воинов-интернационалистов по г. Сафоново и Сафоновскому району, общественной организации «Боевое Братство», Сафоновской районной общественной организации совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Сафоновского отделения Ассоциации ветеранов СВО, Сафоновского совета ветеранов пограничных войск.

Большинство участников встречи проголосовали за проведение голосования по вопросу о переименовании сквера, расположенного на земельном участке 13 А по улице Революционной.



Опрос пройдет с 13 по 15 марта 2026 года на платформе «Госуслуги».

Жителям будут предложены следующие варианты названий:

— сквер воинов-афганцев;

— сквер воинов-интернационалистов;

— сквер ветеранов боевых действий;

— сквер воинской славы.

Ссылка на прохождение опроса будет размещена на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.