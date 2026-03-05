Жильё для молодых семей

Муниципальная программа по обеспечению жильём молодых семей на территории Сафоновского округа действует с 2006 года. За время её реализации 160 семей получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Если говорить кратко, то суть программы формулируется так: молодым семьям – доступное жильё. Государство готово помочь и частично оплатить покупку жилого помещения. Это не кредит и не льготная ипотека, а социальная выплата – деньги возвращать не нужно, их выделят из государственного и регионального бюджетов в виде субсидии. Право на внеочередное участие в программе имеют многодетные родители.

Накануне Международного женского дня исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский муниципальный округ» Антон Кухарев вручил трём молодым сафоновским семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилищного помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.

До 20 сентября предстоит улучшить жилищные условия многодетной семье Татьяны и Алексея Федорченковых. Алексей работает в компании «КОЛТЕК-спецреагенты», жена занимается воспитанием детей. Старший ребёнок, десятилетний Геннадий, учится в средней школе №1. Двое других, шестилетний Илья и четырёхлетний Максим, являются воспитанниками детского сада №12. Семья живёт в двухкомнатной «хрущёвке», приобретенной в ипотеку. «Когда мы узнали о государственной программе содействия молодым родителям в покупке собственного жилья, то решили обратиться в Администрацию Сафоновского округа, – поделилась Татьяна Федорченкова. – Главный специалист управления строительства и ЖКХ Елена Александровна Матвеева проконсультировала по этому вопросу, а недавно пригласила для вручения сертификата. Приятно чувствовать заботу государства и заинтересованность в вопросах демографии. Вместе с детьми радуемся тому, что у нас скоро появится просторная квартира, где у каждого будет больше личного пространства».

Своё жильё предстоит приобрести и Марине Лучкиной, воспитывающей пятилетнего сына Мишу. Марина является сотрудником компании «Роял-Кейк». Молодая женщина сможет обзавестись собственной квартирой вместо съёмной, использовав материнский капитал.

Подошла очередь на получение свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья ещё у одной молодой семьи – Артёма и Ольги Митрофановых. Артём работает водителем в Сафоновском филиале АО «Газпром газораспределение Смоленск», его жена по профессии – повар. Мать с отцом, а также их сыновья Кирилл и Егор в этом году смогут стать новосёлами, а это так важно для каждого из них, ведь за собственные средства они не смогли бы купить квартиру. Замечательно, что этот шанс предоставило государство.

Исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский муниципальный округ» Антон Кухарев пожелал молодым семьям счастья, здоровья, мира и благополучия.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Эти семьи скоро станут новосёлами

Фото автора

Условия программы:

Чтобы претендовать на материальную помощь от государства, нужно соответствовать нескольким требованиям.