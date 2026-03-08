С Днём 8 Марта!

Дорогие жительницы Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта! Этот праздник наполнен особой теплотой, ведь он символизирует начало весны и посвящен вам — нашим матерям, женам, дочерям, коллегам.

Я всегда поражаюсь вашей силе духа и красоте. Вы успеваете всё: растить детей, хранить семейный очаг, трудиться на благо региона и при этом оставаться невероятно нежными. Именно вы делаете этот мир светлее и добрее, учите нас, мужчин, состраданию и вере в лучшее .

Желаю вам, чтобы ваши глаза всегда сияли так же ярко, как весеннее солнце. Пусть дома вас ждут только любящие и понимающие люди, а все невзгоды обходят стороной. С 8 Марта, дорогие смолянки!

С самыми добрыми пожеланиями, депутат Государственной Думы от Смоленской области, Сергей Неверов