Осторожно, весенний лёд!

С приходом тепла лёд на водоёмах Смоленской области становится рыхлым и непрочным. То, что ещё вчера казалось безопасным, сегодня может не выдержать веса человека. В группе риска чаще всего оказываются дети и любители подлёдного лова.
Призываем жителей региона быть предельно внимательными и не подвергать свою жизнь опасности. Особое внимание стоит уделить детям — ни в коем случае не оставляйте их без присмотра вблизи водоёмов.
Чтобы избежать трагедий, необходимо соблюдать важные правила:
Не выходите на тонкий, неокрепший лёд.
Не собирайтесь группами на опасных участках.
Не переходите водоём в запрещённых местах.
Не выезжайте на лёд на велосипедах, мотоциклах и автомобилях (вне специальных переправ).
Подробнее о том, как распознать опасный лёд и что делать в экстренной ситуации, рассказали в инфокарточках, подготовленных совместно с МЧС России и Минпросвещения.
Будьте первым, кто оставит комментарий!