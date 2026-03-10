Осторожно, весенний лёд!

С приходом тепла лёд на водоёмах Смоленской области становится рыхлым и непрочным. То, что ещё вчера казалось безопасным, сегодня может не выдержать веса человека. В группе риска чаще всего оказываются дети и любители подлёдного лова.

Призываем жителей региона быть предельно внимательными и не подвергать свою жизнь опасности. Особое внимание стоит уделить детям — ни в коем случае не оставляйте их без присмотра вблизи водоёмов.

Чтобы избежать трагедий, необходимо соблюдать важные правила:

Не выходите на тонкий, неокрепший лёд.

Не собирайтесь группами на опасных участках.

Не переходите водоём в запрещённых местах.

Не выезжайте на лёд на велосипедах, мотоциклах и автомобилях (вне специальных переправ).

Подробнее о том, как распознать опасный лёд и что делать в экстренной ситуации, рассказали в инфокарточках, подготовленных совместно с МЧС России и Минпросвещения.