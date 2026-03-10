﻿В Рославле Смоленской области общественности представят проект сооружения Смоленской АЭС-2





Оптимизированный проект станет базовым для серийного производства АЭС большой мощности в России и за рубежом.

12 марта 2026 года, в 17:00 в г. Рославле Смоленской области пройдут общественные слушания материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2» и «Сооружение энергоблока № 2 Смоленской АЭС-2», содержащих предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Главная цель слушаний – предоставить общественности максимально полную информацию о проекте сооружения новых энергоблоков, его потенциальном влиянии на окружающую среду и мерах по обеспечению безопасности. Мнение общественности будет учтено при подготовке итоговых материалов и прохождении государственной экологической экспертизы.

Среди участников общественных слушаний будут представители местных и региональных органов власти, Общественного совета Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», учреждений здравоохранения, образования, а также научных и экологических организаций области, население, СМИ.

Эксперты атомной отрасли представят доклады, в которых расскажут о безопасности планируемого энергоблока. В числе спикеров – представители АО «Атомэнергопроект», Смоленской АЭС, Федерального медико-биологического агентства РФ. По итогам выступлений каждый заинтересованный участник сможет высказать свое мнение и получить от экспертов ответы на все интересующие вопросы.

«Смоленская АЭС-2 – это национальный проект, который включен в стратегию развития энергетического комплекса нашей страны. Президент России дал поручение «Росатому» довести долю атомной генерации в общем энергобалансе до 25% к 2042 году, а это ввод 38 энергоблоков, в составе которых два наших энергоблока ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающие самым высоким стандартам безопасности. Каждый из них прослужит минимум 60 лет, а с учетом возможностей продления срока эксплуатации – до 120 лет. Это значит, что мы закладываем основу для благополучной жизни нескольких поколений смолян и сейчас находимся на старте важнейших преобразований», – отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Новые энергоблоки общей мощностью 2400 МВт придут на смену действующим блокам Смоленской АЭС, завершающим свой эксплуатационный срок, и обеспечат надежное энергоснабжение региона и всей центральной России на десятилетия вперед. Ввод первого энергоблока запланирован на 2033 год, второго – на 2035-й.

Ознакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение, внести предложения можно до 26 марта 2026 года: они размещены на официальных сайтах МО «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области и АО «Концерн Росэнергоатом».

Кроме того, в печатном виде они представлены в администрации Рославльского муниципального округа по адресу: город Рославль, дом 1, кабинет № 25.

Справка:

В декабре 2024 года Правительство России утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. На горизонте до 2035 она сохранила все объекты, которые содержались в ранее действовавшем варианте документа, в том числе два энергоблока Смоленской АЭС-2. Реализованный здесь проект с реакторами ВВЭР-оптим станет базовым для серийного производства атомных станций большой мощности в России.

Напомним, что в соответствии с Дорожной картой перспективных проектов сооружения АЭС до 2035 года в России планируется построить 12 новых блоков АЭС средней и большой мощности и 9 малых наземных и плавучих атомных станций, а также ряд энергоблоков за рубежом.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 33 энергоблока суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Смоленская АЭС вместе с Калининской, Курской и Нововоронежской АЭС питает самую крупную в стране энергосеть – ОЭС Центра. Общая атомная генерация в энергобалансе здесь составляет 40%.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС