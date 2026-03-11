Журналистика раздвигает горизонты

Татьяну Петровну ПРИХОДЬКО не надо представлять читателям «Сафоновской правды», поскольку многие её знают лично, помнят её материалы – талантливые, злободневые, трогающие за душу. Ветеран журналистики, главный редактор, создавшая профессиональный творческий коллектив, она была депутатом районного и городского советов депутатов, является автором книги о легендарном председателе колхоза имени Урицкого Валентине Дмитриевне Комаровой…

Накануне личного юбилея Татьяна Приходько ответила на вопросы интервью для родной газеты.

– Татьяна Петровна, чем стали для Вас четыре десятка лет, посвящённых журналистике? Что значит районная газета в Вашей жизни?

– Годы, связанные с журналистикой, – это большая часть моей жизни и в количестве прожитых в профессии лет, и в значении их для самоопределения. Коллектив, в который я пришла вначале корректором, а затем стала главным редактором, со временем стал для меня родным и остаётся таким же и сейчас. Мы вместе преодолели сложные ситуации, смогли найти новые форматы сотрудничества с учредителями, читателями, нештатными корреспондентами. Создание профессионального, сплоченного, творческого коллектива считаю одним из самых главных успехов своей работы как главного редактора. Кроме кропотливой работы над строчками, мы создавали праздники друг для друга, ездили в гости к коллегам, чтобы почувствовать то журналистское братство, которое мотивирует поиски и эксперименты, планёрки начинали с чтения стихов.

Журналистика даёт уникальную возможность раздвинуть горизонты жизни. Интересные встречи, проекты, трудовые будни, уникальные судьбы…. На страницах газеты они становятся историей и сохраняют её для наших потомков.

– Какие события были самыми памятными? Что радовало, что огорчало?

– Газета «Сафоновская правда» и её журналисты всегда были в числе победителей профессиональных конкурсов различных уровней. И сейчас есть поводы поздравить сотрудников районной газеты с победами – заслуженными и весомыми. Каждая из них – это вклад в общую копилку достижений, в создание репутации в профессиональной среде, обществе. Я горжусь, что имею отношение к коллективу, который умеет видеть и поднимать темы, смело создаёт и продвигает интересные проекты, вовлекает в это читателей.

Профессиональное удовлетворение (назовём это радостью) мне всегда доставляли хорошие материалы, которые остаются в душе надолго, если не навсегда. Очерк Валентины Журавской «Дочь своей эпохи», посвященный заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, председателю колхоза имени Урицкого Валентине Дмитриевне Комаровой, я перечитывала несколько раз, поражаясь умению автора без громких фраз рассказать о человеке, который жил и работал для людей. Материал Татьяны Гляшовой «Здесь петухи поют и цветами пахнет» о многодетной семье из Прудков… Газету с этой статьёй я давала читать новичкам: «Учитесь!». Статью «Мой Петербург» Константина Костина отметили многие читатели, настолько ярко и индивидуально он рассказал о личных впечатлениях, полученных в этом городе. Всего-навсего небольшая заметка о заготовке кормов на «местах с исторической подоплекой»… Но Ирина Куропаткина в нескольких предложениях смогла так передать всю красоту земли, на которой мы живём, что о патриотизме можно было не говорить, но очень остро его чувствовать. Особую теплоту всегда вызывали тематические страницы Ларисы Латышевой «У домашнего очага». Удачная вёрстка газетных полос – ещё один повод для радости. Его часто предоставляла дизайнер Надежда Яичникова. Нужно быть настоящим виртуозом своего дела, чтобы газетная полоса, собранная из разножанровых материалов, фоторепортажей, была гармоничной по форме и содержанию. Считаю удачей, что вёрсткой газеты занялся специалист, для которого каждая полоса – это повод для дальнейшего самосовершенствования.

Нет возможности назвать все материалы журналистов «Сафоновской правды», которые для меня памятны. Среди них глубокие по смыслу статьи Надежды Матросенковой и Артёма Петухова, Ирины Марченковой и Татьяны Новиковой. Пусть они поменяли сферу профессиональной деятельности, но – я в этом уверена – работа в газете для них памятна.

Запомнился первый материал Марины Хотулёвой, который начинался с зарисовки: по ноздреватому мартовскому снегу важно вышагивал грач. Именно ей я передала руководство газетой и теперь могу сказать: Марина сохранила в газете лучшее и дала новый импульс для ее дальнейшего развития.

Ощущение надёжного тыла ежедневно создавала главный бухгалтер Наталья Корлякова. Её появление в коллективе наконец-то поставило точку в поисках грамотного и ответственного специалиста на этот важный участок работы. Я просто вздохнула с облегчением, когда поняла, что Наталья Евгеньевна за считанные дни поняла и освоила особенности бухгалтерской работы в средствах массовой информации. Грамотная отчётность, своевременные налоговые отчисления, владение компьютерными технологиями, стремление быть в курсе изменений в законодательстве – так отмечало работу главного бухгалтера «Сафоновской правды» наше руководство. Разве это не повод для радости? Конечно, да.

Огорчения были. Например, приходилось сокращать материалы – резать как по живому. Если в других газетах жаловались на нехватку строчек, то нам всегда не хватало газетной площади.

– Вы неоднократно избирались депутатом городского и районного советов. Мы знаем Вас как неравнодушного и активного человека, наставника молодёжи. Пенсионный образ жизни это исключает?

– У пенсионеров образ жизни более спокойный и размеренный, чем у человека, который выполняет в любом формате должностные обязанности. Есть свои плюсы, есть минусы. Рано или поздно к этому придёт каждый. Знаю и уважаю активных пенсионеров клуба «Золотой возраст», участников хора ветеранов, талантливых поэтов-самородков.

В силу жизненных обстоятельств у меня сложился спокойный и созерцательный образ жизни. Прежним осталось убеждение: «Не позволяй душе лениться, душа обязана трудиться». Благодаря возможности работать в онлайн-архивах восстановила белые пятна в истории рода, потомком которого являюсь. Я сохранила круг общения, дорожу друзьями, скучаю по родному коллективу и живой работе в газете. Очень благодарна творческому, яркому и талантливому коллективу Дворца культуры пусть за непродолжительный, но запоминающийся период работы в нём.

А вот быть в гуще событий, избираться в депутатский корпус, участвовать в работе общественных организаций я бы посоветовала и главному редактору, и журналистам «Сафоновской правды». Это даёт возможность лучше знать и понимать всё, что происходит на местах, что волнует людей.

– Если бы была возможность вернуться в прошлое, какой профессиональный путь Вы бы предпочли?

– Есть такая песня: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Если б снова начать, я бы выбрал опять беспокойные хлопоты эти». Лучше и не скажешь.

– Наш коллектив поздравляет Вас с личным юбилеем. Благодарим за возможность многие годы работать вместе с Вами, учиться у Вас. Спасибо за то, что откликнулись на нашу просьбу об интервью. Здоровья Вам, внимания родных, близких, друзей! И надеемся на неразрывную связь с родным коллективом газеты «Сафоновская правда», в судьбе которого Вы оставили заметный след.

؄ Спасибо за поздравление и пожелание. Мое пожелание «Сафоновской правде» традиционное: «Пусть не кончается строка…»

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Ветеран журналистики Татьяна Приходько

Фото из соцсети «ВК»