Инвесторы смогут воспользоваться региональной льготой по налогу на имущество

Инвесторы, которые вкладывают средства в промышленность и сельское хозяйство на территории Смоленской области, могут получить налоговую льготу. Они освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в отношении созданного или приобретенного недвижимого имущества. Исключением является приобретение жилых помещений.

Срок действия льготы зависит от того, какой объем средств инвестор вложит в недвижимое имущество. Если сумма капитальных вложений составит от 50 до 300 млн рублей, освобождение от налога будет действовать 3 года, а при вложениях от 300 до 1000 млн рублей — 5 лет. При вложении от 1000 до 3000 млн рублей — 7 лет. Если же объем инвестиций превысит 3000 млн рублей, инвестор сможет не платить налог на имущество в течение 10 лет.

Условия предоставления такой льготы закреплены в двух областных законах: в законе от 23.12.2002 № 95‑з «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области» и в законе от 24.06.2021 № 71‑з «О льготе по налогу на имущество организаций при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Смоленской области».

«Развитие региона во многом определяется его инвестиционной привлекательностью. Для этого важно создавать комфортные условия для предпринимателей и оказывать им поддержку. Одна из них — льгота по налогу на имущество. Эта и многие другие меры, позволяют нам создавать новые возможности для бизнеса и открывать Смоленскую область, как привлекательный для инвестиций регион. Мы не просто реализуем комплекс мер поддержки, но и находимся в постоянном контакте с нашими инвесторами, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы и корректировать подходы в зависимости от специфики проектов», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото Марины Хотулевой