Со 2 по 26 марта 2026 года в Сафоновском муниципальном округе проходит приём предложений граждан по благоустройству

Это территории, которые будут включены в голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году.
Кроме нашего округа, для голосования будут предложены объекты, располагающиеся в следующих муниципальных образованиях:
• городской округ «город Смоленск»;
• городской округ «город Десногорск»;
• Вяземский муниципальный округ;
• Гагаринский муниципальный округ;
• Дорогобужский муниципальный округ;
• Починковский муниципальный округ;
• Рославльский муниципальный округ;
• Руднянский муниципальный округ;
• Смоленский муниципальный округ;
•Ярцевский муниципальный округ.
Предложить территорию, а также ознакомиться с правилами размещения предложения, можно по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs-offer/
Будьте первым, кто оставит комментарий!