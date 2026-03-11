Со 2 по 26 марта 2026 года в Сафоновском муниципальном округе проходит приём предложений граждан по благоустройству

Это территории, которые будут включены в голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году.

Кроме нашего округа, для голосования будут предложены объекты, располагающиеся в следующих муниципальных образованиях:

• городской округ «город Смоленск»;

• городской округ «город Десногорск»;

• Вяземский муниципальный округ;

• Гагаринский муниципальный округ;

• Дорогобужский муниципальный округ;

• Починковский муниципальный округ;

• Рославльский муниципальный округ;

• Руднянский муниципальный округ;

• Смоленский муниципальный округ;

•Ярцевский муниципальный округ.

Предложить территорию, а также ознакомиться с правилами размещения предложения, можно по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs-offer/