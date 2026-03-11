 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Со 2 по 26 марта 2026 года в Сафоновском муниципальном округе проходит приём предложений граждан по благоустройству

12.03.2026

Это территории, которые будут включены в голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году.

Кроме нашего округа,  для голосования будут предложены объекты, располагающиеся в следующих муниципальных образованиях:
• городской округ «город Смоленск»;
• городской округ «город Десногорск»;
• Вяземский муниципальный округ;
• Гагаринский муниципальный округ;
• Дорогобужский муниципальный округ;
• Починковский муниципальный округ;
• Рославльский муниципальный округ;
• Руднянский муниципальный округ;
• Смоленский муниципальный округ;
•Ярцевский муниципальный округ.

Предложить территорию, а также ознакомиться с правилами размещения предложения, можно  по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs-offer/

