﻿Смоленские адвокаты ведут бесплатный прием для участников СВО и их семей

В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в рамках оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и их близким ведут прием адвокаты Адвокатской палаты Смоленской области.

В Смоленской области ведется беспрерывная работа, направленная на оказание всесторонней помощи участникам СВО и членам их семей. Эти вопросы находятся на контроле Губернатора Смоленской области Василия Анохин. Одна из востребованных мер поддержки – бесплатная юридическая помощь и консультации.

Руководитель регионального филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Наталья Полушкина подчеркнула, что с момента начала работы организации одним из самых востребованных стало юридическое направление, так как большинство обращений содержат в себе запрос на оказание именно правовой помощи. Защитникам разъясняют действующее законодательство, порядок предоставления мер поддержки и помощи в получении выплат, в написании и оформлении различных документов и многое другое.

Отметим, что бесплатную юридическую помощь можно получить в том числе по следующим направлениям: оформление недвижимости, земельного участка (если это единственное жилье участника СВО и его семьи); признание права на жилое помещение (для детей-сирот); защита права на получение льготы за ЖКУ, трудовые споры, меры поддержки, денежное довольствия; признание безвестно отсутствующим или объявление умершим; установление или оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; установление усыновления, опеки или попечительства, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства; обжалование во внесудебном порядке актов органов власти и должностных лиц.

«Постоянно совершенствуем меры поддержки и адаптации защитников к мирной жизни. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» является единым центром решения всех насущных вопросов наших военнослужащих. Организация обеспечивает персональное социальное сопровождение участников специальной военной операции, а также семей погибших и без вести пропавших бойцов. Помощь носит комплексный характер: от юридических и психологических консультаций до решения бытовых и медицинских вопросов. Оперативно решать многие из них бойцам и их родственникам помогают социальные координаторы фонда», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Чтобы получить бесплатную консультацию юриста или адвоката, участники специальной военной операции или их близкие могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» (Смоленск, ул. Кловская, 13). Прием ведется еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00. Предварительная запись осуществляется по телефонам: 88003022428, 8(4812)22-93-63.

Пресс-служба Правительства Смоленской области