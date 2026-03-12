Более 27 тысяч смолян воспользовались услугой записи к врачу в мессенджере МАКС

С декабря 2025 года в национальном мессенджере МАКС работает специальный чат-бот по вопросам здравоохранения «Смоленск. Моё здоровье». За это время с его помощью к врачу записались уже свыше 27 тысяч пациентов по всей области.

Чтобы записаться на прием к врачу в мессенджере МАКС необходимо открыть чат-бот, выбрать услугу «Записаться на прием к врачу», указать специальность врача и выбрать медицинскую организацию из предложенного списка. После этого бот предложит свободные талоны на ближайшие 14 дней.

Записать на прием можно себя, ребенка или кого-то из родственников. За день до посещения пациенту поступит уведомление в МАКС с напоминанием о дате и времени приема врача. Если прийти на прием не получается, то через чат-бот его можно отменить. В этом случае слот времени автоматически освободиться и будет доступен для записи другому пациенту.

Также через чат можно вызвать врача на дом. Для этого необходимо указать ФИО пациента, дату его рождения, адрес, куда должен прийти врач, а также написать причину вызова. Бот автоматически определит поликлинику и передаст туда все данные.

Стоит отметить, что кроме мессенджера МАКС, записаться на прием к врачу можно другими привычными способами: на Едином портале госуслуг, региональном портале госуслуг Смоленской области, через регистратуру поликлиники.

Напомним, что с прошлого года по инициативе Губернатора Смоленской области Василия Анохина в регионе начал работать контакт-центр, с помощью которого по единому бесплатному номеру 122 можно также записаться на прием к врачу в 30 взрослых, 8 детских поликлиник региона и в федеральные медицинские центры.