Губернатор Василий Анохин рассказал о перспективах развития медицины в регионе

В настоящее время в областном центре продолжается строительство нового хирургического корпуса Смоленской областной детской клинической больницы.

На сегодняшний день готовность корпуса составляет 73%. В полном объеме завершено возведение каркаса и наружных стен здания. В настоящее время ведутся монтаж инженерных сетей, отделка помещений, установка дверей и витражей, устройство фасадных систем.

В здании будет предусмотрено приемное отделение с разделением потоков экстренного и планового приема, а также детский травмпункт. В корпусе разместятся детское хирургическое, оториноларингологическое, травматологическое отделение, отделение онкологии и гематологии.

Здесь будут созданы необходимые условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В составе лечебного учреждения откроется отделение анестезиологии и реаниматологии, а также современное операционное отделение, будет оборудован кабинет гемодиализа.

– Завершить строительство планируется в этом году. Новое учреждение позволит вывести детскую медицину региона на качественно новый уровень, сконцентрировав профильные отделения в одном современном комплексе, – поделился планами Губернатор Василий Анохин.