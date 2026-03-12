Здоровое питание во время Великого поста: советы эксперта Пироговского Университета

Великий пост — это период телесной и духовной дисциплины, во время которого обычно ограничивают определенные продукты. В первую очередь речь идёт о рационе, который должен поддерживать здоровье и энергетику организма при сниженной калорийности.

Что можно есть:

Зерновые и бобовые: хлеб без молока и яиц, цельнозерновые крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, овсянка. Обязательно учитывать содержание клетчатки и белка.

Овощи и фрукты: все виды без животных продуктов; цель — разнообразие витаминов, минералов и антиоксидантов.

Бобовые и орехи: фасоль, чечевица, горох, орехи (умеренность, учитывая суточную калорийность и аллергию).

Растительные масла: умеренные порции растительных масел (оливковое, рапсовое, подсолнечное) в сырых заправках или к термической обработке.

Жидкости: вода, несладкие напитки; при желании можно включать некрепкие чаи.

Молочные продукты и яйца: обычно ограничены или исключены; при некоторых вариантах поста допускаются в ограниченных количествах.

Рыба и морепродукты: чаще исключаются в рамках общего поста, но возможны периоды допуска.

Подсластители: сахар и десерты с животными компонентами чаще ограничены; мед и другие натуральные подсластители могут быть разрешены в рамках индивидуального правила.

Как готовиться к посту (питательно и практически):

Постепенное снижение определённых групп продуктов за 1–2 недели до начала поста, с постепенным переходом на растительную основу.

Планирование меню на неделю: сбалансированные порции углеводов, белков и полезных жиров; включение сезонных овощей и бобовых.

Состав питательных веществ: белок 1–1,5 г/кг массы тела (для среднего уровня активности), клетчатка 25–38 г/сутки, достаточное потребление железа, цинка, витаминов B и D (при необходимости — добавки после консультации с врачом).

Нормализовать потребление воды (примерно 30–35 мл/кг массы тела в зависимости от климата и физической активности).

Медицинская консультация: обсудите план поста с врачом, особенно если есть диабет, заболевания ЖКТ, гипотония, аллергии, ожирение, беременность или лактация.

Безопасность: избегать экстремального голодания и резкого резкого выхода из поста.

Заболевания и ограничения в пост:

Диабет, особенно инсулинозависимый, требует коррекции режимов питания и мониторинга сахара; пост может потребовать изменение схемы питания или временный запрет на строгий пост.

Заболевания ЖКТ (гастроэзофагеальный рефлюкс, язвенная болезнь, панкреатит) требуют щадящей диеты и медицинского контроля.

Сердечно-сосудистые или почечные заболевания, нарушенный обмен веществ — необходима индивидуальная корректировка рациона.

Аллергии и непереносимость продуктов (например, орехи, глютен) могут существенно менять меню.

Беременность, кормление грудью, детский возраст и пожилой возраст — требуют особых рекомендаций от врача и духовника, иногда допускаются частичные варианты поста.

Выход из поста:

Плавное восстановление рациона: начинать с лёгких блюд в небольших порциях, постепенно возвращать привычные приёмы пищи.

Избегать резкого потребления жирной и жареной пищи, алкоголя и слишком большого объёма сахаров в первые дни после поста — это снижает риск заживления и панкреатических/желчных осложнений.

Анастасия Савенкова, старший лаборант кафедры кардиологии ИНОПР Пироговского Университета

Изображение сгенерировано нейросетью