﻿Итоги рабочей недели Губернатора Смоленской области Василия Анохина

В приоритете — поддержка военнослужащих

В преддверии десятой годовщины создания Федеральной службы войск национальной гвардии и 215-летия образования войск правопорядка Смоленскую область посетил первый заместитель командующего Центральным федеральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, Герой России, генерал-лейтенант Вячеслав Владимирович Пытков.

На рабочей встрече в Правительстве области обсуждались вопросы деятельности подразделений ведомства в регионе. Речь шла о поддержке военнослужащих и сотрудников, участвующих в специальной военной операции.

«Сотрудники войск национальной гвардии с честью выполняют свой долг в зоне СВО. Это подтверждается многочисленными государственными и ведомственными наградами», — отметил Василий Анохин.

Земельный вопрос

На очередном заседании регионального Правительства обсудили итоги работы по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот. В 2025 году проведена работа с превышением установленных показателей. Сельхозпредприятия региона провели культуртехнические работы на площади 31,3 тысячи гектаров – это 104% от установленного плана.

«С 2026 года ставим задачу ежегодно вовлекать в оборот не менее 30 тысяч гектаров за счёт культуртехнических работ. Главам муниципальных округов поручил активизировать совместную работу с сельхозтоваропроизводителями для достижения общей цели», — подчеркнул Василий Анохин.

Отмечались хорошие результаты по межеванию и постановке земель на кадастровый учёт. В 2025 году на учёт поставлено 14,6 тысячи гектаров ранее неучтённых земель – это 148% от плана. Сформирован банк земель для инвесторов, который станет основой для новых проектов и развития бизнеса в сфере сельского хозяйства.

Наследие Юрия Гагарина

Губернатор Василий Анохин провёл заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 65-й годовщине полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Среди них – Международные общественно-научные чтения и региональная акция «Гагаринский диктант». Ключевые события развернутся 12 апреля в Гагарине.

Всего в 2026 году запланировано порядка 700 мероприятий во всех муниципальных округах области. Мероприятия будут проходить каждый месяц во всех муниципальных округах области.

«Сегодня Юрий Гагарин остается примером смелости, целеустремленности и любви к своей Родине, вдохновляя молодое поколение на новые достижения и открытия. Мы гордимся нашим выдающимся земляком, сохраняем и передаем его наследие молодому поколению», — сказал Василий Анохин.

Здоровье – главная ценность

Губернатор провел совещание с руководителями медицинских учреждений и главами муниципалитетов, на котором подвели итоги работы за 2025 год и определили задачи на предстоящий период в сфере здравоохранения.

Особое внимание уделяется вопросам профилактики заболеваний. В этом году планируется охватить диспансеризацией и другими профилактическими исследованиями не менее 70% жителей региона.

Ведется работа по повышению доступности современных методов диагностики и лечения. С этого года в регионе введено неинвазивное пренатальное тестирование, которое позволяет определять патологии ребенка на ранних сроках беременности. Также расширена помощь пациентам с хроническим гепатитом С. Действует нововведение для семей защитников: жены участников боевых действий могут получить психологическую помощь в медицинских учреждениях.

«Говорили о дальнейшем укреплении кадрового потенциала. В рамках программы «Земский доктор» в этом году планируем трудоустроить 79 специалистов по остродефицитным направлениям. Профессионалы, которые переезжают в муниципалитеты, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Поддерживаем работников учреждений здравоохранения, предоставляя им жилье. В 2026 году планируем приобрести еще 22 квартиры для медработников», — подчеркнул Василий Анохин.

Взаимодействие с Росреестром

Глава региона встретился с руководителем Управления Росреестра по Смоленской области Артемом Петровичем Костиным. Шла речь об итогах совместной работы за 2025 год и планах дальнейшего взаимодействия. Продолжается работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости точными и актуальными данными. Неиспользуемые земельные участки и объекты недвижимости вовлекаются в экономический оборот. Это позволяет формировать дополнительные ресурсы для развития региона, повышать инвестиционную привлекательность Смоленской области.

Молодежная столица

Василий Анохин провел второе заседание регионального организационного комитета по подготовке и реализации проекта «Смоленск – Молодёжная столица России – 2026».Этот статус даёт возможность проводить в регионе мероприятия федерального уровня. Утвержден финальный план событий на 2026 год. Его разрабатывали совместно с областной Думой, молодежными и общественными организациями, руководителями учебных заведений, представителями силовых структур, духовенством.

«Этот документ станет главным ориентиром нашей работы на весь год. В план вошло почти 270 мероприятий различного уровня. В основе – молодёжный фестиваль «Ключи». Каждый месяц года будет посвящён конкретной тематике. Первый месяц года был посвящен студенчеству, февраль – спорту. Март станет «ключом к культуре», — отметил Василий Анохин.

В течение года предстоит реализовать ещё девять тематических направлений – образование, культура, космос, победа, добровольчество и другие.

Укрепление сотрудничества с Беларусью

Губернатор встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Юрием Михайловичем Селиверстовым.Обсуждались вопросы укрепления партнёрских связей и дальнейшего расширения взаимодействия.

«Беларусь – наш главный внешнеэкономический партнёр. По объёму товарооборота с братской республикой Смоленская область занимает третье место среди субъектов РФ – после Москвы и Московской области. В 2025 году товарооборот составил более 3,4 миллиарда долларов, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом», — сказал глава региона.

Речь шла о развитии транспортной доступности. Налажено пригородное железнодорожное сообщение до станций Заольша и Осиновка Витебской области. Со 2 апреля 2026 года планируется запуск прямого железнодорожного сообщения между Смоленском, Витебском и Оршей Витебской области.

Продолжается реализация инвестиционных проектов. Перспективное направление – создание мультибрендового центра «Белорусские машины». Инвестиционный проект с общим объемом инвестиций около 700 миллионов рублей реализует компания «АПК-сервис Центр».

Также в Москве Губернатор встретился с Государственным секретарём Союзного государства Сергеем Юрьевичем Глазьевым и его заместителем Алексеем Валерьевичем Казаковым.

Речь шла о сотрудничестве в социально-гуманитарной сфере. В феврале проект был официально утверждён Советом Министров Союзного государства. Общий объём финансирования со стороны Союзного государства составит 300 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт и реставрацию здания.

Развивается сотрудничество в сфере молодёжной политики. В этом году Смоленск носит статус Молодёжной столицы России, а Минск стал Молодёжной столицей Беларуси. На 2026 год запланировано проведение 38 совместных мероприятий.

«Наша общая задача – вовлечь как можно больше молодых людей в подготовку и участие в этих событиях, укреплять культурные и образовательные связи между странами и создавать новые возможности для совместной работы молодежных сообществ», — заключил Василий Анохин.