Губернатор Василий Анохин рассказал о новой мере поддержки участников СВО





На встречах с участниками СВО наши защитники часто интересуются возможностью начать свое дело после возвращения с фронта. Для них смоленский Центр «Мой бизнес» (https://t.me/cpp67) совместно с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества» запустили серию уникальных деловых игр «Конструктор бизнес-компетенций».

Первое мероприятие прошло в Центре «Мой бизнес» в областном центре и собрало ветеранов СВО из Смоленска, Сычевского и Ярцевского муниципальных округов. Участники смогли примерить на себя роль владельцев различных бизнес-объектов: кафе, гостиниц, магазинов, студий, детских центров. Они решали бизнес-задачи и знакомились с ключевыми компетенциями, которые необходимы для ведения бизнеса.

По итогам деловой игры каждый участник получил маршрутную карту развития своих предпринимательских навыков. Также они задали интересующие вопросы сотрудникам Центра «Мой бизнес», узнали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. В дальнейшем такие занятия для участников специальной военной операции будут продолжены.

– Уделяем большое внимание вопросам адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Помогаем с трудоустройством и переобучением, по поручению Президента Владимира Владимировича Путина (https://t.me/news_kremlin) реализуем программу «Герои СВОего времени. Смоленск». Ведется адресная работа с нашими защитниками в активном взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» и Смоленским комитетом семей воинов Отечества, – прокомментировал событие Губернатор региона Василий Анохин.