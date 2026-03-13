Для смолян стартовал дополнительный прием заявлений на участие в проекте «Код будущего»

На портале Госуслуг (ЕПГУ) для школьников и студентов открыт дополнительный прием заявлений на участие в проекте «Код будущего», который реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Запись ведется на наиболее востребованные онлайн-курсы по программированию и искусственному интеллекту.

В проекте «Код будущего» принимают участие школьники 8 – 11 классов и обучающиеся по программам среднего профессионального образования (СПО) в области ИТ (современные языки программирования, технологии искусственного интеллекта и робототехника).

После самостоятельного изучения материалов первого модуля образовательного курса, участники проекта приступают к обучению в группе со второго модуля. Обучение в проекте осуществляется с преподавателем очно в онлайн-формате. Объем программ составляет 144 академических часа.

Чтобы принять участие в проекте «Код будущего», необходимо подать заявление на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru/futurecode). Для этого потребуется паспорт гражданина Российской Федерации и подтвержденная учетная запись. Подать заявление может как сам обучающийся, так и его родитель (законный представитель).

Ознакомиться с полным перечнем образовательных организаций (провайдеров) и доступных курсов, а также подать заявление можно на сайте проекта «Код будущего» на ЕПГУ.

«Проект «Код будущего» — это значимый ресурс для подготовки профессионалов, деятельность которых направлена на развитие инновационных технологий. Этот проект дает нашим детям уникальную возможность освоить профессии, востребованные в сфере цифровой экономики, развить необходимые компетенции и подготовиться к успешному будущему», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.