Цифровой ликбез

В рамках нацпроекта «Экономика данных» VK и АНО «Цифровая экономика» запустили новый сезон «Цифрового ликбеза» на тему «Безопасное общение в мессенджерах». Урок цифровой грамотности будет проходить с 10 марта по 5 апреля для школьников 1 — 11 классов.

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому сезону просветительского проекта «Цифровой ликбез», посвященного безопасному общению в мессенджерах и технологиям, которые применяются в национальном мессенджере. Материалы проекта доступны на официальном сайте цифровойликбез.рф.

В ходе урока учащиеся узнают, как настроить безопасный вход в мессенджер с помощью двухфакторной аутентификации, для чего нужен безопасный режим, а также как набор настроек «Семейная защита» помогает родителям обеспечить приватность для своих детей.

Для педагогов подготовлен комплект методических материалов, который позволит провести занятие по теме «Безопасное общение в мессенджерах» в классах с любым уровнем технического оснащения — как с использованием компьютеров, так и без них.

Проверить полученные знания учащиеся смогут в специальном мини-приложении Сферума в MAX, выбрав героя и пройдя задания, основанные на реальных ситуациях. Игровая механика поможет узнать, к каким последствиям приводит любой поступок в сети.

«Цифровой ликбез» — важный и полезный всероссийский просветительский проект, который помогает школьникам и взрослым повышать цифровую грамотность и узнавать больше о кибербезопасности в сети. Это особенно актуально сейчас, когда мессенджеры стали ключевым каналом коммуникации для миллионов граждан, включая детей и подростков. Именно поэтому необходимо как можно раньше формировать культуру осознанного и безопасного общения в цифровой среде», — уточнил Губернатор Смоленской области Василий Анохин