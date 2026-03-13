﻿Как меняется роль женщины в современном обществе

Сегодня женщины играют огромную роль, сопряженную с серьезнейшими вызовами: меняются социальные процессы при сохранении давления общества и принятых ролевых моделей.

Современная женщина – это, и хранительница традиционных ценностей, и мать, и жена; в некоторых случаях — единственный кормилец, логист и психолог как в семье, так и на работе.

Что ждет женщин в будущем?

Ответ может быть найден в социальной архитектуре. Во-первых, она должна помочь сделать мир и вызовы более определенными, снизить непредсказуемость. Во-вторых — предложить конкретные механизмы решения проблем.

Как вы оцениваете роль женщины в современном российском обществе? Какие новые вызовы возникли перед женщинами в текущем десятилетии? Каким образом, на ваш взгляд, социальная архитектура может ответить на актуальные запросы женщин? Можете ли вы выделить региональные особенности современных ролевых моделей?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Роль женщины в современном российском обществе стала многослойной и при этом более напряжённой по нагрузке. Женщины удерживают сразу несколько контуров устойчивости: семью, воспитание, профессиональную реализацию, заботу о старших и поддержку близких. При этом ожидания со стороны общества часто остаются прежними, а среда меняется быстро. В итоге главная проблема не в “новых ролях”, а в одновременности требований, когда от человека ждут максимумов в разных сферах и почти без права на паузу.

К новым вызовам текущего десятилетия я бы отнёс рост неопределённости в занятости и доходах, эмоциональное выгорание, дефицит времени, усложнение семейной логистики, а также усиление запросов к “идеальному” родительству и внешнему успеху. Отдельная линия связана с заботой и поддержкой семей, где мужчины служат или работают в сложных режимах. Возникает дополнительная нагрузка, которую трудно измерить цифрами, но она хорошо видна в повседневной жизни. Поэтому разговор о поддержке женщин должен выходить за рамки поздравлений и переходить к инфраструктуре и практическим решениям.

Социальная архитектура как раз и отвечает на этот запрос, потому что работает через настройку среды и взаимодействий. В прикладном смысле это означает: доступная инфраструктура детства и семьи, удобные сервисы для “жизненной логистики” (школа, секции, медицина, документы), гибкие форматы занятости, понятные маршруты получения помощи, системы профилактики выгорания, поддержка наставничества и сообществ. Важен принцип совместного проектирования, когда решения формируются из обратной связи женщин разных возрастов и жизненных ситуаций, затем тестируются и масштабируются. Там, где такие механизмы выстроены, снижается непредсказуемость, а у человека появляется чувство опоры.

Региональные особенности ролевых моделей тоже заметны. В Смоленской области они часто связаны с высокой ценностью семьи и взаимопомощи, с привычкой опираться на близкий круг, с сильной ролью образовательной и социальной сферы, где женщины составляют значимую часть профессионального ядра. Отсюда и повешенная востребованность решений, которые поддерживают не абстрактный статус, а реальную повседневность: доступность услуг, удобство городской среды, возможности для профессионального роста и уверенность, что семья не остаётся один на один с трудностями. В этом и заключается практический смысл социальной архитектуры, где уважение к женщине выражается в работающих механизмах, а не в красивых формулировках с экранов.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Международный женский день берёт своё начало с “марша пустых кастрюль” в Нью-Йорке в 1857 году, когда работницы швейных и обувных фабрик собрались на массовую демонстрацию против низких зарплат и тяжёлых условий труда, когда работницы при 16-часовом рабочем дне получали за свою работу намного меньше мужчин. Праздник 8 марта был установлен в годовщину этого события по инициативе социалистки Клары Цеткин, которая наряду с Розой Люксембург сделала очень многое для эмансипации женщин и защиты их прав. Сегодня женщины не только пользуются равными правами с мужчинами, но в российском обществе они имеют и ряд привилегий, например в виде более раннего выхода на пенсию, чего мы не видим во многих других государствах. При этом сохраняется некоторое отставание женщин в уровне средней заработной платы и очень большое отставание женщин в представительстве в правительстве, парламенте и губернаторском корпусе, на что нельзя не обратить внимания. Зато в других сферах, например, в преподавательской среде, в судейском сообществе, в системе избирательных комиссий, значительный диспаритет проявляется уже в недостаточном представительстве мужчин, что также требует принятия действенных мер по изменению ситуации. И всё же следует признать, что за прошедшие полтора века женщины в российском обществе обрели полноценный комплекс прав и гарантий их реализации, что произошло во многом благодаря Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года и политике большевиков, направленной на установление подлинного равноправия между мужчинами и женщинами. Но нельзя не обращать внимание на то, что в мире ещё есть государства, где женщины сталкиваются с очень серьёзными трудностями в доступе к образованию, работе, к активной социальной жизни под угрозой остракизма и применения серьёзных наказаний, на женщин оказывается сильное неформальное давление со стороны окружения — во многих случаях ситуация постепенно меняется к лучшему, но есть и откаты назад. И на эти проблемы нельзя закрывать глаза.

Появление новых вызовов для женщин в текущем десятилетии связано с дестабилизацией общественных отношений во всём мире. Пандемия коронавируса, военные конфликты, изменение рынка труда в связи с появлением искусственного интеллекта, ослабление социальной поддержки, рост цен на жильё и базовые товары — это серьёзные вызовы для женщин в современном мире, влекущие за собой и усугубление демографического кризиса, и изменение самой ткани социальных отношений. Социальная архитектура призвана найти ответ на запросы женщин, сталкивающихся с этими вызовами. Очень важна здесь обратная связь: важно понимать, с какими новыми проблемами сталкиваются женщины в современном мире, получать предложения о пути решения этих проблем и предлагать новые актуальные решения возникающих проблем. Скорость общественных процессов существенно выросла, поэтому реагировать на возникающие запросы нужно очень быстро — путём изменения как общественных практик, так и законодательства. При этом нужно учитывать региональные особенности — паттерны решения проблем, успешно применяющиеся в российских мегаполисах могут отторгаться обществом, например, в республиках Поволжья и Северного Кавказа. Необходимо учитывать местные религиозные, культурные, национальные особенности, понимать различия в практике решения проблем в крупных городах и сельской местности. Для этого необходимо получать обратную связь дифференцированно с учётом местных различий и вырабатывать подходы, адаптированные для конкретной местности и социальной среды, а также для конкретной социальной страты и конкретного класса, с учётом поколенческих особенностей и местных традиций. Именно такой подход социальной архитектуры поможет реально улучшить положение женщин, успешно ответить на их новые запросы, с учётом реальной ситуации, в которой они находятся.

С учётом предстоящих выборов в Государственную Думу хотелось бы пожелать политическим партиям включить в партийные списки кандидатов больше женщин, чтобы сделать Государственную Думу IX созыва более сбалансированной в гендерном отношении. 18 % женщин в Государственной Думе VIII созыва — недостаточный показатель, нужно стремиться к его увеличению в следующем созыве нижней палаты российского Федерального Собрания.