﻿Смоленская область присоединилась к Неделе по борьбе с гепатитом С



С 9 по 15 марта проходит Неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Это важная инициатива, направленная на повышение осведомленности о заболевании, его профилактике, диагностике и лечении.

Гепатит С – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Помимо печени реже поражаются другие органы (почки, щитовидная железа). В 75-77% случаев острый процесс переходит в хроническую форму.

Распространенность в мире достаточно высока и составляет десятки миллионов человек с ежегодным приростом в районе 1.5 миллиона новых случаев.

По Смоленской области среди взрослого населения старше 18 лет с хроническим вирусным гепатитом С на диспансерном наблюдении состоит 3076 пациентов. За 2025 год зарегистрировано 266 впервые выявленных больных с хроническим гепатитом С.

Болезнь имеет скрытый характер, поэтому человек может долгое время не знать о ней. В этой связи важно лабораторное обследования населения, особенно групп повышенного риска. С сентября 2024 года в РФ действует приказ Минздрава, согласно которому скрининг на гепатит С включён в программу диспансеризации. Обследование на антитела к гепатиту С проводится для граждан старше 25 лет каждые 10 лет.

Выявленные пациенты имеют возможность получить дорогостоящее противовирусное лечение в рамках ОМС согласно федеральному проекту «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» функционирует клинико-диагностический гепатологический центр. Телефон для обращения: 27-36-15. Центр оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам с хроническими вирусными гепатитами.

Гепатит С в наши дни – не приговор и является излечимым заболеванием. Прием курса специальных противовирусных препаратов прямого действия эффективно удаляет вирус из организма и гарантирует выздоровление от этой болезни в 95-99% случаев. Терапия хорошо переносится, по итогам применения в Смоленске все случаи лечения были эффективными.

Гепатит С в наши дни не является заболеванием узкого круга неблагополучных лиц, в группе риска находится каждый: заразиться можно в маникюрном, тату- или косметологическом салоне, во время лечебно-диагностических процедур, от инфицированной матери к ребенку во время родов, половым путем.

Стоит помнить, что вакцины против гепатита С не существует. Своевременная диагностика и лечение позволяют предотвратить распространение вируса. Человек, который успешно вылечился от гепатита С, не может заразить других людей.

