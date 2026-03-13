Смоленскую область посетил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он ознакомился с развитием спортивной инфраструктуры и реализацией федеральных проектов, отметив, что регион достойно справляется с этими задачами.

По словам губернатора Василия Анохина, уровень обеспеченности региона спортивными объектами — 80,9%, в регионе работают 2,7 тыс. спортивных сооружений. А 60,3% жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Во время рабочей встречи с министром спорта глава региона доложил об основных результатах и планах по развитию спорта.

Так, в этом году построят и модернизируют ряд объектов: модульный зал единоборств в Рославле, модульный спортивный зал в Демидове, спортплощадки ГТО, «умные» спортплощадки в муниципальных образованиях и др. В Смоленске сейчас строят центр настольного тенниса на проспекте Гагарина, термальный комплекс с бассейном «Термолэнд-Дельфин» на улице Кутузова, а также ремонтируют ФОК на улице Попова.

В следующем году продолжится обустройство спортивных площадок, а в 2028 году начнётся строительство гимнастического зала на улице Урицкого в областном центре.

Губернатор отметил, что в области создают условия для спортивных занятий ветеранов СВО. Особое внимание уделяется адаптивному спорту — планируется оборудовать спортивные объекты в пяти административных центрах региона.

Во время рабочей встречи Василий Анохин и Михаил Дегтярев посетили Смоленский государственный университет спорта, где будут проводить тренировки и домашние матчи возрождённого футбольного клуба «Искра». Также министр спорта отметил успехи хоккейной команды «Славутич».

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Визит министра спорта и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва в Смоленскую область показателен тем, что регион демонстрирует системный подход к развитию спорта. Цифры, озвученные губернатором Василием Анохиным, отражают именно устойчивую работу: обеспеченность спортивной инфраструктурой выше 80 процентов, а доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой, превышает 60 процентов. Это означает, что спорт становится частью повседневной нормы.

Особое значение имеет сбалансированная логика развития инфраструктуры. Регион одновременно строит и модернизирует объекты в муниципалитетах, развивает площадки ГТО и “умные” спортплощадки, а в Смоленске запускает проекты, которые расширяют доступ к разным видам спорта. Такой набор решений работает на главный результат: чтобы у людей были условия заниматься рядом с домом, в удобном формате и в разных возрастных группах. Важно, что планы расписаны на несколько лет вперед, включая строительство гимнастического зала, что позволяет говорить о долгосрочной стратегии.

Отдельно стоит выделить направление адаптивного спорта и поддержку ветеранов СВО. Создание условий для тренировок, реабилитации и участия в соревнованиях формирует реальный социальный эффект и укрепляет общественную солидарность. В этой же логике развивается спортивная идентичность региона: возрождение футбольного клуба “Искра” на базе Смоленского государственного университета спорта и внимание к успехам “Славутича” показывают, что ставка делается и на массовость, и на сильные команды, которые вдохновляют молодежь и собирают вокруг спорта живое сообщество.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Министр спорта Михаил Дегтярёв — один из самых примечательных политиков, входящих в состав Правительства России. С его приходом в Правительство оно приобрело по сути межпартийный характер, поскольку Дегтярёв вошёл в состав правительства как член ЛДПР (визит Дегтярёва в Смоленскую область тем более примечателен, что губернатором Смоленской области в течение почти 11 лет с 2012 по 2023 год был представитель ЛДПР Алексей Островский). Можно вспомнить и о назначении Дегтярёва в 2020 году на пост Врио Губернатора Хабаровского края, когда его приход на эту должность помог стабилизировать ситуацию в регионе и погасить протесты, вспыхнувшие после ареста предыдущего губернатора края Сергея Фургала. Его деятельность в сфере физической культуры и спорта началась ещё в 2016 году после назначения на должность Председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Следует отметить, что Михаил Дегтярёв знает спорт не только с точки зрения теории, но и профессионально занимался спортом, получив звание мастера спорта по фехтованию. Очень важно, что после назначения на должность министра спорта Дегтярёв взял курс на возвращение России в международные спортивные соревнования, отвергая изоляционизм и понимания необходимость восстановления полноценного доступа российских атлетов и спортивных команд на соревнования международного уровня. Дегтярёв возглавил Олимпийский комитет России и системно занялся работой по возвращению России на международные турниры, эта работа уже приносит первые результаты, и стоит надеяться, что в конце концов российские спортсмены вновь смогут полноценно участвовать в международных турнирах без какой-либо дискриминации, под своим национальным флагом.

Визит министра спорта Михаила Владимировича Дегтярёва в Смоленскую область — хороший повод проанализировать ситуацию в сфере развития спорта в регионе. На встрече Михаила Дегтярёва и Губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина было отмечено, что в регионе уже работают 2,7 тысячи спортивных сооружений. Это очень хороший уровень обеспеченности населения спортивными объектами. Немаловажно, что в регионе делается акцент на развитие массового спорта и на развитие объектов спорта, которые смогут предлагать свои услуги широким массам населения. Большое внимание уделяется модернизации объектов спорта и строительству новых спортивных объектов. Здесь стоит отметить и модульный зал единоборств в Рославле, и модульный спортивный зал в Демидове, и бассейн “Термолэнд-Дельфин” в Смоленске на улице Кутузова, и другие возводимые в настоящее время объекты. Ещё раз хочу отметить, что доступ смолян к спортивной инфраструктуре находится на очень хорошем уровне, и ситуация в этой сфере постоянно улучшается.

Вместе с тем, проблемным вопросом зачастую является высокая стоимость спортивных услуг для детей в сфере массового спорта. На встрече Василия Анохина и Михаила Дегтярёва обсуждалось строительство спортивных площадок, это очень важно для повышения доступности массового спорта. Хотелось бы также надеяться, что развитие в регионе получит система сертификатов на получение платных услуг для детей, в том числе из малообеспеченных семей. Получив бесплатно такой сертификат от муниципалитета, дети и их родители смогли бы самостоятельно подобрать вид спорта и удобный спортивный объект, и получить бесплатно соответствующие услуги на основании этого сертификата. Такая программа уже планировалась к реализации в Смоленске на муниципальном уровне, хотелось бы надеяться, что она получит более широкое распространение и будет применяться и в других муниципальных образованиях региона.

В ходе встречи Михаила Дегтярёва и Василия Анохина обсуждалась также ситуация в сфере профессионального спорта на Смоленщине. Смоленские футбольные болельщики с нетерпением ждут, как через несколько недель воссозданный в Смоленске профессиональный футбольный клуб “Искра” вернётся к соревнованиям на уровне Второй лиги (Дивизион Б). Впервые с 2021 года, когда прекратили своё существование на профессиональном уровне футбольные клубы “Красный” и “Смоленск”, профессиональный футбол должен вернуться на Смоленщину. Комплектование команды и достаточный уровень спортивной инфраструктуры позволяет надеяться, что “Искра” оправдает ожидания болельщиков. Очень хотелось бы надеяться, что в дальнейшем команда сможет воспользоваться и стадионом “Спартак” — после проведения необходимой модернизации стадиона, строительство которого в своё время стало истинно народным проектом для смолян. На встрече обсуждались также успехи хоккейного клуба “Славутич”. В этом сезоне команда вышла напрямую в плейофф белорусской экстралиги, что является отличным достижением, с учётом высокого уровня конкуренции в этом турнире. Если в прошлом году “Славутичу” удалось выйти только на уровне плейин, то в этом году налицо явный прогресс под руководством главного тренера Ивана Усенко. На матчах “Славутича” царит уникальная атмосфера поддержки команды болельщиками, и проект “Славутича” является позитивным примером хорошей реализации спортивного проекта при поддержке региональных властей. Хотелось бы добиться и возрождения на Смоленщине профессионального волейбольного клуба и создания профессионального баскетбольного клуба. Смоленск как молодёжная столица России может проводить и значительное количество межрегиональных соревнований, обладая для этого хорошей спортивной инфраструктурой. И, конечно же, не нужно забывать и о развитии спорта, в том числе и профессионального, в районах Смоленской области, что вполне возможно — в своё время Ярцевский и Краснинский районы продемонстрировали, что даже на районном уровне можно сделать многое для развития профессионального футбола. Радует, что если усилия предыдущей администрации области были направлены в основном на развитие массового спорта (и добиться удалось многого, особенно в части модернизации спортивной инфраструктуры), то действующий состав областного правительства также уделяет значительное внимание профессиональному спорту, понимая его значение для местных болельщиков, а кроме того, уделяет внимание новым направлениям в спорте, например, фиджитал-спорту, и строительство в Смоленске уже второго фиджитал центра является зримым тому подтверждением.