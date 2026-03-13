﻿Смолянка Елена Гиндуллина стала лучшим канистерапевтом в России

Региональный координатор проекта «Единой России» «Защита животного мира» Елена Гиндуллина одержала победу во всероссийском профессиональном конкурсе. Торжественная церемония награждения прошла в Москве, где назвали лучших специалистов в сфере канистерапии со всей страны.

Напомним, канистерапия является направлением реабилитации и социальной адаптации, основанной на взаимодействии человека со специально обученными собаками.

Кинолога, педагога, судью Российской кинологической федерации Елену Гиндуллину признали победительницей в номинации «Лучший канистерапевт». Вместе с ней награду получила и её четвероногая напарница – лабрадор Ника, которую жюри назвало лучшей собакой-терапевтом России.

На сайте реготделения партии отметили, что уже семь лет этот дуэт помогает людям, которым особенно нужна поддержка и внимание. Занятия с элементами канистерапии проходят для детей с ОВЗ, в том числе с аутизмом и ДЦП, а также для трудных подростков и пожилых людей с различными диагнозами.

«Не скрою, я очень счастлива, меня переполняют эмоции. Очень приятно оказаться в звании победителя такого престижного, очень значимого для меня конкурса. На этой волне хочется стремиться к новым успехам, помочь большему количеству людей, и мы с Никой обещаем приложить к этому все усилия», – поделилась Елена Гиндуллина на церемонии награждения.

За годы работы Елена и Ника провели безвозмездно несколько сотен индивидуальных и групповых занятий и тренингов с элементами канистерапии. Сегодня они продолжают развивать это направление и готовы выезжать в разные округа Смоленской области, чтобы помогать тем, кому особенно нужны поддержка, тепло и внимание.

Отметим, в регионе активно реализуется партийный проект «Защита животного мира». Например, в Смоленской области регулярно проходит добрая акция «Лучший друг», цель которой – сбор корма для бездомных животных. Добрая инициатива появилась благодаря кинологическому клубу «Гранд» и его руководителю Елене Гиндуллиной.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Победа Елены Гиндуллиной и её напарницы, лабрадора Ники, на всероссийском конкурсе важна не только как личное достижение, но и как показатель зрелости социальной реабилитации в регионе. Канистерапия работает на стыке медицины, педагогики и психологии: через контакт с обученной собакой снижается тревожность, формируется доверие, улучшаются навыки коммуникации и саморегуляции. Поэтому особенно значимо, что практика применяется для детей с ОВЗ, трудных подростков и пожилых людей, то есть для групп, которым чаще всего нужна бережная поддержка и “мягкие” технологии помощи.

Отдельного уважения заслуживает то, что занятия проводятся на безвозмездной основе и уже имеют большой охват. Такой формат можно рассматривать как пример социальной архитектуры в действии, когда профессиональное сообщество, общественные инициативы и волонтёрская работа дополняют государственные механизмы поддержки. Здесь важны не только эмоции и добрые слова, а стандарты подготовки собак, компетенции специалистов, регулярность занятий и работа с запросом конкретных семей и учреждений.

Важно и то, что проект “Защита животного мира” дополняется практикой заботы о бездомных животных через акцию “Лучший друг”. Это формирует культуру ответственного отношения к животным и одновременно укрепляет волонтёрскую среду. Если регион продолжит развивать такие направления, логичным шагом станет расширение сетевого формата: обучение новых команд, сотрудничество с учреждениями социальной сферы, выезды в муниципалитеты, методическая поддержка специалистов. В итоге выиграют все: и люди, которым нужна реабилитация и внимание, и общество, которое получает работающий гуманитарный инструмент взаимопомощи.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Положительное влияние общения человека с домашними животными на здоровье человека известно ещё со времён Гиппократа. Зоотерапия оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему человека, на лечение депрессии, варикоза, артритов и других заболеваний. Среди наиболее известных видов зоотерапии следует выделить иппотерапию (лечебную верховую езду), фелинотерапию (профилактику и лечение заболеваний при помощи контактов с кошками), апитерапию (лечение пчелиным ядом), канистерапию (терапию с использованием собак) и другие виды зоотерапии.

Канистерапия является одним из наиболее известных видов зоотерапии. Собаки являются лучшими помощниками человека в роли поисковиков, поводырей, хорошо обучаются выполнению команд, являются наиболее преданными друзьями человека. Высокий уровень обучаемости собак и их эмоционального интеллекта даёт им возможность хорошо проявлять себя в роли ассистентов человека при терапии различных заболеваний.

Победа смолянки Елены Гиндуллиной в конкурсе на звание лучшего канистерапевта России является высокой оценкой её личных заслуг и признанием высокого уровня смоленской школы кинологии и собаководства, что можно также оценить по хорошему уровню проводимых в Смоленске выставок и мероприятий в области кинологии и собаководства. Победу в конкурсе Елена Гиндуллина одержала вместе с лабрадором по кличке Ника, и именно лабрадоры наряду с ретриверами, колли и собаками северных ездовых пород часто выступают в роли лучших канистерапевтов.

В Смоленской области активно реализуется партийный проект “Единой России” “Защита животного мира”. В рамках проекта проводятся различные акции, например, “Лучший друг” с целью сбора корма для бездомных животных. Вместе с тем, следует отметить, что проблеме бездомных животных на государственном уровне пока ещё уделяется недостаточное внимание, а методы решения этой проблемы часто являются неэффективными. Так, введённая в законодательство программа “отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск” не решает проблему бездомных животных, поскольку предполагает последующий выпуск бездомных животных обратно в среду обитания. Периодически это ведёт к громким инцидентам с нападением бездомных животных на людей и к трагическим последствиям, что привело к вынужденному возобновлению программ эвтаназии бездомных собак в ряде регионов России. Государству следует уделить больше внимания содержанию приютов для собак, поддержать инициативы общественников, направленные на работу этих приютов, пропагандировать ответственное обращение с животными, предполагающее ответственность хозяев за поведение их животных, использование методик их обучения, исключающих культивирование неоправданной агрессии у животных, обязательное использование в необходимых случаях поводка, исключение случаев выбрасывания домашних животных на улицу, что ведёт к увеличению популяции бездомных животных. Не нужно стесняться применять меры административной ответственности против нарушителей. Цивилизованное содержание домашних животных является залогом гармоничного существования человека и животных в городской среде, что очень важно для перехода от паллиативных мер по решению проблемы бездомных животных (путём их подкормки, стерилизации, вакцинации) к разумной практике, когда у каждого домашнего животного есть хозяин, который несёт за него ответственность.