14 марта в России празднуется День православной книги

Приобщение к духовным основам и укрепление нравственности ставились во главу угла, при рассмотрении вопроса о развитии влияния христианской проповеди через книгу на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившего 25 декабря 2009 года. В результате, было решено учредить День православной книги.

В качестве даты праздника было выбрано 14 марта — день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова. Помимо привлечения внимания к православной литературе как таковой, решаются и другие значимые вопросы, которые носят и религиозный, и общественно-государственный характер. Речь идет о роли религии, и в первую очередь — Православного Христианства, в становлении базовых социальных норм в обществе.

В этот день, беря в руки книгу, люди обращаются лицом к истории своего государства, к осознанию роли Веры как стержневой духовной основы отдельного человека и всего народа. А задача ещё более глубокая — повернуться лицом к своей душе, к душам родных и близких людей, к душам предков и к душе своего народа, почувствовать сопричастность и понять истинный и чистый смысл слова «Любовь».

