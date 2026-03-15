15 марта профессиональный праздник отмечают коммунальщики

Основные задачи Управления – уборка городских дорог, тротуаров, парков, скверов. Работы по благоустройству, по восстановлению разбитых вандалами остановочных пунктов, текущий ремонт лавочек, урн в парках, элементов детских площадок. Зимнее украшение города к новогодним праздникам: установка елей, инсталляций. Обеспечение работы городской бани.

В ведомстве находятся все городские дороги – общая площадь почти 400 тысяч кв. метров, тротуары – около 80 тысяч кв. метров. Коммунальщики следят за уборкой и состоянием девяти общественных территорий, в числе которых скверы Центральный, им. Ленина, «Сказка», воинской славы, Школьный, Южный, братские захоронения у Вечного огня и № 17, территория возле бассейна «Нептун».

В штате порядка 70 человек. Большую поддержку в предоставлении дорожных рабочих оказывает Федеральное казённое учреждение «Исправительный центр № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области», за что им огромное спасибо.

Желаем коллективу УКХ крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, упорства, трудолюбия и материального благополучия! С праздником!

Ирина КУРОПАТКИНА

Фото предоставлено Алексеем Бондаревым