﻿Участники общественных слушаний в городе Рославле поддержали сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской АЭС-2





Примененные в проекте технологические решения планируется тиражировать на других площадках в России и за рубежом.

12 марта 2026 года в городе Рославле Смоленской области состоялись общественные слушания материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2» и «Сооружение энергоблока № 2 Смоленской АЭС-2». Генеральный проектировщик – АО «Атомэнергопроект» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»). На слушаниях была предоставлена информация, связанная с проектом, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

В слушаниях приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, Смоленской областной Думы, представители администрации Рославльского муниципального округа, Общественного совета Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», учреждений здравоохранения, образования, научных и экологических организаций, жители региона, СМИ. Участниками слушаний по проекту энергоблока № 1 стали 642 человека, по проекту энергоблока № 2 — 783 человека, это присутствовавшие в зале и присоединившиеся к онлайн-трансляции.

«Атомная энергетика занимает центральное место в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Треть всех новых мощностей, заложенных в этом стратегическом документе страны, приходится на АЭС. Это подтверждает признание технологического лидерства Росатома на государственном уровне. Корпорация задает мировые стандарты безопасности, открытости и ответственности за будущее. Смоленская станция здесь выступает наглядным примером, работая круглосуточно в интересах промышленности и людей. Уверен, что будущая АЭС-2 разовьет и приумножит эти стандарты», – подчеркнул депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Артем Туров.

С сообщениями выступили эксперты АО «Атомэнергопроект», специалисты Смоленской АЭС, медико-санитарной части № 135 Федерального медико-биологического агентства России. Они рассказали об обеспечении безопасного строительства и эксплуатации энергоблоков, мерах по минимизации влияния на окружающую среду.

«Смоленская АЭС-2 – это новый проект с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий современным российским, европейским и международным требованиям. Проектирование велось на основе анализа работы уже введенных в эксплуатацию Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2. Также интегрированы лучшие технологические решения ВВЭР-ТОИ, – отметил начальник отдела прогнозирования АО «Атомэнергопроект» Дмитрий Мещеряков. – Спроектирован объект, который должен выдерживать любые вызовы, включая те, что случаются раз в тысячелетия. В проекте заложена сейсмическая защита – до 7 баллов по шкале MSK-64. Это значит, что все системы сохраняют работоспособность при землетрясениях, возможных для данной местности, с большим запасом. Есть защита от экстремальных погодных явлений – расчетная скорость ветра заложена на уровне 45,4 м/с, что соответствует ураганам высшей категории. Кроме того, конструкция двойной защитной оболочки рассчитана на падение самолета весом 5 тонн со скоростью 100 метров в секунду, а также на ударную волну с давлением во фронте 10 килопаскалей».

Ход общественных слушаний контролировал Наблюдательный совет, в который вошли представители Северо-Западного отделения Ядерного общества России, Академии наук экологии, безопасности человека и природы, Общественного совета Госкорпорации «Росатом», Общественной палаты Смоленской области, Национального исследовательского университета «МЭИ», Информационного центра по атомной энергии города Смоленска.

По заключению Наблюдательного совета, мероприятие проведено в соответствии с регламентом, обеспечено надлежащее информирование населения об объекте общественных обсуждений.

«Представленные материалы обоснования лицензии на строительство Смоленской АЭС-2 являются доказательством совершенствования подходов к сооружению новых энергоблоков. Новая атомная станция по своим техническим, экономическим и экологическим характеристикам значительно превосходит АЭС предыдущих поколений, что отвечает современным требованиям как со стороны специалистов, так и населения», — отметил представитель Наблюдательного совета, кандидат технических наук, доцент филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в городе Смоленске Юрий Божин.

«Учитывая беспрецедентный уровень систем безопасности реакторов ВВЭР поколения «3+» и минимальное воздействие на окружающую среду, ответственно заявляю: современная АЭС является самым эффективным, экологически чистым и стабильным источником энергии», — подчеркнул ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России, действительный член Академии наук экологии, безопасности человека и природы, член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Олег Муратов.

Представители общественности, принявшие участие в слушаниях, отметили качество проработки представленных материалов и поддержали сооружение новых энергоблоков Смоленской АЭС-2, убедившись, что его деятельность удовлетворяет требованиям безопасности, прежде всего экологической.

«Для нашего округа атомная энергетика является основой социальной стабильности, – подчеркнул Глава Рославльского муниципального округа Смоленской области Дмитрий Близученко. – Как ближайшие соседи, мы, рославльчане, абсолютно уверены в высочайшем профессионализме атомщиков и безопасности эксплуатации как действующей атомной станции, так и новых блоков, которые будут строиться. Полностью поддерживаю планы по строительству Смоленской АЭС-2. Дальнейшее развитие атомной энергетики – безусловный залог процветания Рославльского муниципального округа».

Согласно федеральному законодательству, общественные обсуждения являются обязательными при проведении государственной экологической экспертизы будущего объекта атомной энергетики. Их главная цель – дать общественности полную информацию о деятельности объекта, его влиянии на окружающую среду.

Ознакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение, внести предложения можно до 26 марта 2026 года: они размещены на официальных сайтах МО «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области и АО «Концерн Росэнергоатом». Кроме того, в печатном виде они представлены в администрации Рославльского муниципального округа по адресу: город Рославль, дом 1, кабинет № 25.

«Смоляне поддерживают развитие атомной энергетики. По данным независимого агентства «Имидж-фактор», которое в 2025 году провело социологическое исследование, за расширение атомной генерации высказались 77% жителей области, а в Десногорске – практически 100%. Это уникальный уровень доверия, который мы ценим и ежедневно оправдываем своей работой, социально значимыми проектами и политикой открытости, — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на сооружение Смоленской АЭС-2 – очередной важный диалог с населением. Все желающие могут получить ответы на возникшие вопросы, внести свои предложения, мы их зафиксируем и обязательно рассмотрим, чтобы проект получился максимально качественным. Уверен, общими усилиями мы выполним задачи государственного масштаба, успешно реализуем проект федерального значения, который станет локомотивом экономического роста нашего региона».

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Справка:

В декабре 2024 года Правительство России утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. На горизонте до 2035 она сохранила все объекты, которые содержались в ранее действовавшем варианте документа, в том числе два энергоблока Смоленской АЭС-2. Реализованный здесь проект с реакторами ВВЭР-оптим станет базовым для серийного производства атомных станций большой мощности в России.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 33 энергоблока суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Смоленская АЭС вместе с Калининской, Курской и Нововоронежской АЭС питает самую крупную в стране энергосеть – ОЭС Центра. Общая атомная генерация в энергобалансе здесь составляет 40%.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Экспертные мнения

по материалам обоснования лицензий, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение энергоблока №1 Смоленской АЭС-2» и «Сооружение энергоблока №2 Смоленской АЭС-2»

Муратов Олег Энверович, ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России, действительный член Академии наук экологии, безопасности человека и природы, член Общественного совета Госкорпорации «Росатом»:

– Ознакомившись с материалами проекта, остановлюсь на двух ключевых аспектах, которые вызывают наибольшие вопросы у общественности: это безопасность новых энергоблоков и их экологичность в сравнении с альтернативной электроэнергетикой.

В основе безопасности планируемых к сооружению реакторов типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) принцип глубоко эшелонированной защиты. В проекте предусмотрены четыре надежных физических барьера. 1-й барьер – таблетка топлива; 2-й барьер – герметичная оболочка твэла, 3-й барьер – герметичная система первого контура (толстостенные стальные корпус реактора и трубопроводы), 4-й барьер – защитная оболочка, выполняемая из напряженного железобетона.

Особо подчеркну: на Смоленской АЭС-2 будут построены реакторы новейшего поколения «3+». Для них выполняется двухслойная оболочка – внутренняя стальная для удержания повышенного давления при возможных инцидентах, и наружная – для защиты от внешних природных или техногенных воздействий. Сейсмостойкость ректоров ВВЭР даже первого поколения подтверждена на Армянской АЭС, которая не пострадала после Спитакского землетрясения.

Смоленская АЭС-2 – не просто безопасный, но и по-настоящему «зеленый» проект. Санитарно-защитная зона станции ограничена ее собственным периметром. Атомная станция не выбрасывает парниковых газов, не потребляет атмосферный кислород, как при сжигании органического топлива, не зависит от погодных условий и занимает небольшую территорию. Для сравнения: высота мачты самого мощного в мире ветряка (мощность 7,5 МВт) – 180 м, а длина лопасти – 66 м. Представьте площадь ветропарка мощностью 1200 МВт! – это огромные территории. Кроме того, в мире до сих пор не решена проблема утилизации лопастей ветряков и панелей солнечных электростанций, при их переработке выделяются высокотоксичные, химически активные вещества. Атомная генерация лишена этих экологических проблем.

Учитывая беспрецедентный уровень систем безопасности реакторов ВВЭР поколения «3+» и минимальное воздействие на окружающую среду, ответственно заявляю: современная АЭС является самым эффективным, экологически чистым и стабильным источником энергии.

Пестунов Денис Юрьевич, председатель Общественной палаты Смоленской области:

– В сентябре 2025 года я вместе с представителями общественности Смоленской области и журналистами посетил действующую Смоленскую АЭС в рамках публичной презентации экологического отчета атомной станции. Мы побывали в реакторном и машинном залах, своими глазами увидели производственный процесс, встретились с руководством предприятия, пообщались со специалистами. Главное, что для себя отметили, – это абсолютная открытость атомщиков в вопросах безопасности: все производственные показатели находятся в свободном доступе, за всю историю эксплуатации энергоблоков не зафиксировано ни одного нарушения нормативов в области экологической безопасности. Такая прозрачность укрепляет доверие общественности. Если действующие энергоблоки Смоленской АЭС работают надежно и безопасно, то и новые блоки, построенные по современным стандартам, будут такими же надежными.

Убежден, что развитие атомной энергетики в регионе – правильное решение. Смоленская АЭС-2 – это гарантия энергобезопасности, новые рабочие места и социальная стабильность. Благодарю атомщиков за профессионализм и ответственный подход. Общественная палата не видит препятствий для выдачи лицензии и готова быть партнером в решении социальных вопросов на благо будущего Смоленщины.

Город Рославль Смоленской области

12 марта 2026 года

Управление коммуникаций Смоленской АЭС