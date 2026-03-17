Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Смоленщина готовится к паводку

Губернатор Василий Анохин принял участие в совещании по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, которое провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

В частности, речь шла о паводковой ситуации и мерах по её предупреждению и ликвидации последствий. В связи с обильными снегопадами в нашей области в этом году накопились значительные запасы снега. Высота снежного покрова достигла 44 см, что больше среднемноголетние показатели. Запасы воды в снеге также превышают уровень нормы. Ожидая уровень половодья в первой декаде марта, в регионе определены 20 зон потенциального подтопления в 16 муниципальных округах.

По словам Главы региона, на случай оперативного реагирования подготовлены специалисты и техника, включая плавсредства и беспилотные авиационные системы, созданы 10 мобильных спасательных групп. Также Василий Анохин отметил, что в случае необходимости будут развёрнуты временные посты пожарных расчетов и организованы дополнительные переправы. Для информирования смолян задействованы региональную систему оповещения, СМС-рассылку, средства массовой информации и интернет-ресурсы.

Сотрудничества региона со Сбером укрепляется

На встрече с управляющим Смоленским отделением Среднерусского банка Сбербанка Валерием Свиридовым Губернатор обсудил уже достигнутые результаты и перспективы взаимодействия, которые направлены на развитие региона и повышение качества жизни смолян. Так, ведётся работа по внедрению современных технологических решений в различные отрасли, так как сегодня актуальность применения искусственного интеллекта в образовании, здравоохранении и других сферах значительно повышается. Также разговор шёл о модернизации пассажирского транспорта, обновлении коммунальной и дорожно-строительной техники. В связи с этим совместными усилиями получат развитие цифровые решения в системе управления пассажирскими перевозками.

«Отдельное внимание уделили инициативам, связанным со статусом Смоленска как Молодёжной столицы России, — специально подчеркнул Василий Анохин, говоря об итогах встречи. – При поддержке Сбербанка планируем запуск проекта для начинающих предпринимателей. Молодые участники под руководством наставников смогут развивать свои бизнес-идеи».

Белорусские дорожники – надёжные партнёры смолян

Одним из значимых направлений сотрудничества Смоленской области с Беларусью являются дороги и транспорт. Реализацию совместных проектов в этой сфере Василий Анохин обсудил с генеральным директором управляющей компании холдинга «Белавтодор» Юрием Масюком.

Деловое взаимодействие постоянно укрепляется, внося свой вклад в развитие региона, что особенно важно в условиях постоянно растущих грузопотоков по автодорогам области и, как следствие, увеличение нагрузки и ускорение износа дорожного полотна.

«В сотрудничестве с белорусскими коллегами уже не первый год реализуем совместные проекты, — сообщил Губернатор. – Среди них – ремонт Краснинского шоссе и проспекта Строителей в Смоленске, ремонт автодороги Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово в Духовщинском муниципальном округе». Сейчас ведётся строительство участка автодороги в Подснежниках, который соединит местную дорожную сеть с Минским шоссе. Этот масштабный проект планируется сдать в эксплуатацию в конце 2026 года.

Вопросы поддержки защитников Отечества — в центре внимания

На заседании регионального Правительства эта тема стала ключевой. Заместители Председателя Правительства области, министры, главы муниципальных образований отчитались об исполнении поручений, которые даны Губернатором в ходе рабочих визитов в муниципалитеты и встреч с участниками СВО и их семьями.

Поручения касаются самых разных сфер – вопросов адаптации ветеранов СВО, здравоохранения и образования, социальной сферы, развития инфраструктуры, патриотическая работа и многие другие. В настоящее время в регионе реализуется более 50 мер поддержки участников СВО и их семей. Это социальные выплаты, медицинская и психологическая реабилитация, помощь в трудоустройстве и обучении. По поручению Президента России Владимира Путина реализуется программа «Герои СВОего времени. Смоленск» –региональный аналог федерального проекта «Время героев».

«Мы анализируем эффективность принимаемых мер, совершенствуем их и внедряем новые. Наша общая цель – чтобы защитники и их близкие ощущали нашу поддержку и заботу, поэтому у нас организовано индивидуальное сопровождение каждого участника специальной военной операции и каждой семьи», — подчеркнул Василий Анохин, отметив, что эта работа ведётся в самом тесном контакте со смоленским отделением государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества.

Перспективы развития алмазообработки

Эта отрасль занимает важное место в промышленности Смоленщины, а производственное объединение «Кристалл», входящее в состав компании «АЛРОСА», является одним из ведущих предприятий сферы. Вопросы дальнейшего взаимодействия Василий Анохин обсудил с председателем правления акционерной компании «АЛРОСА» Павлом Маринычевым.

Особое внимание было уделено реализации проекта по созданию нового ограночного кластера, что является поручением Президента страны Владимира Путина. В Смоленске будет сформирована специализированная производственная площадка, которая объединит предприятия отрасли, технологические центры и образовательные организации, причём технологическим ядром выступит именно ПО «Кристалл». Это позволит создать современную производственную систему, способную обеспечить устойчивое развитие ограночной промышленности, привлечь новых резидентов в алмазно-бриллиантовый сектор.

«Большое значение мы придаем подготовке кадров для отрасли. В Смоленской областной технологической академии уже реализуются обучающие программы по профессии «Ювелир» и «Огранщик алмазов в бриллианты», — сообщил Василий Анохин. – К этой работе непосредственно подключена «АЛРОСА», которая заключает со студентами целевые договоры и гарантирует им трудоустройство после окончания обучения». Также Губернатор отметил, что в рамках проекта планируется создание учебного центра, который будет обеспечивать обучение огранщиков, повышение квалификации специалистов и подготовку технологов.