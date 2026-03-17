От ложек до балалайки-контрабаса

В Сафоновской детской школе искусств прошел зональный этап партийного конкурса «Знаете, каким он парнем был!», посвященного 65-летию первого полёта в Космос, в номинации «Инструментальное исполнительство».

Жюри под председательством Александра Зуя оценило 20 номеров из пяти муниципалитетов Смоленской области

Финалистами зонального этапа стали:



Нуруллов Данила, «Коробейники», (Ярцевский округ)



Луня Иван, «Большая медведица» (Вяземский округ)



Творческое объединение «Ложкари» ЦДТ, «Апрельский переполох» (Сафоновский округ)



Инструментальный ансамбль «Ренессанс», «Романтическая прелюдия» (Сычевский округ)



Соломонов Станислав, Авторская инструментальная композиция (Сафоновский округ)

Финал конкурса состоится 28 марта в Культурном центре УМВД.

