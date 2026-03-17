﻿Смоленская область присоединилась к неделе ответственного отношения к здоровью полости рта

С 16 по 22 марта в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Она приурочена ко Всемирному дню здоровой ротовой полости – 20 марта.

Цель мероприятий – повысить осведомленность населения о профилактике, раннем выявлении и лечении заболеваний ротовой полости, а также о факторах риска, приводящих к их развитию.

Актуальность проблемы подтверждается данными эпидемиологических обследований:

кариес зубов выявляется почти у 99-100% взрослого населения РФ;

у детей в возрасте 12 лет интенсивность кариеса соответствует среднему уровню;

болезни пародонта (десен) диагностируются у 80% россиян старше 35 лет;

к 65 годам в среднем у жителя РФ отсутствует около 10-12 зубов. В большинстве муниципальных образований Смоленской области содержание фтора в питьевой воде значительно ниже нормы, что делает эмаль зубов более уязвимой к кислотам;

распространенность кариеса у взрослого населения Смоленщины достигает 98,5%.

Всемирный день здоровья полости рта призван напомнить, что стоматологическое здоровье тесно связано с общим состоянием организма и повседневным благополучием человека. Хронические очаги инфекции во рту повышают риск развития кардиологических заболеваний, сахарного диабета и даже осложнений при беременности.

К наиболее распространенным заболеваниям полости рта относятся: кариес, гингивит (воспаление десен), пародонтит (воспалительное заболевание пародонта).

Ответственное отношение к здоровью полости рта подразумевает

не только чистку зубов дважды в день. Это комплекс мер, который включает следующе:

Индивидуальная гигиена (использование не только зубной щетки, но и дентальной нити, межзубных ершиков, ирригатора. Стоит отметить, что для смолян актуально использование паст с содержанием фторидов (в концентрации 1450 ppm для взрослых), чтобы компенсировать его недостаток в воде.

Регулярный визит к стоматологу и гигиенисту (раз в полгода).

Правильный рацион и интервал питания, включающий контроль сахара.

Отказ от табакокурения (табак влияет на состав слюны и снижает её очищающую функцию).

