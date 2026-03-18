На площадке строительства Смоленской АЭС-2 прошел выездной штаб с участием руководства застройщика и генерального подрядчика



Смоленская АЭС‐2 – это национальный проект, который включен в стратегию развития энергетического комплекса нашей страны.

На площадке сооружения Смоленской АЭС-2 прошел выездной оперативный штаб под председательством директора Смоленской АЭС Ивана Сидорова, в котором приняли участие заместитель директора по сооружению филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов Виктор Вагнер, генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (генеральный подрядчик) Григорий Нагинский, исполнительный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Дмитрий Тверитинов, а также представители субподрядных организаций.

Центральной темой стала подготовка к ключевому событию – бетонированию фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 1, запланированному на март 2027 года.

Программа посещения началась с детального осмотра площадки возведения ключевых объектов. Участники штаба проинспектировали ход работ по сооружению строительно-монтажной базы (СМБ), на территории которой произведены работы по устройству фундаментов трех зданий: инженерного корпуса Генподрядчика и Заказчика, столовой на 100 посадочных мест.

Также был произведен осмотр участков производства работ — по вертикальной планировке, перемещению лесопорубочных остатков, устройству систем пожаротушения, водоснабжения, строительству внутриплощадочной и временной подъездной дороги, по устройству котлованов арматурного цеха и бетоносмесительного узла.

«Чтобы стройка жила, нужно объединить усилия заказчика, генподрядчика и субподрядчиков. Опыт строительства атомных объектов в «ТИТАН-2» колоссальный, и только сообща мы справимся с поставленными задачами», — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров на открытии совещания в рамках штаба.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам обеспечения безопасности и охраны труда на площадке сооружения САЭС-2. Обсуждались лучшие практики организации системы безопасности, применяемые на других строительных объектах Росатома. Представители заказчика и генподрядчика договорились о внедрении ежедневных комиссионных обходов, усилении контроля и обмене опытом.

«Мы говорим не только об охране труда, но и о пожарной, экологической, радиационной безопасности. Все эти направления должны управляться системно. Нужно не бояться показывать реальные нарушения, разбирать их на линейках и штабах, делать выводы. Лучшие практики, которые уже работают на других стройках, мы обязательно внедрим здесь», — подчеркнул исполнительный директора АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Дмитрий Тверитинов.

Отдельно обсуждали вопрос привлечения на строительство персонала. В настоящее время на площадке работают 90 человек и 46 единиц техники. Для выхода на запланированные объемы необходимо нарастить численность до 1000 человек уже к лету этого года. Параллельно будет развиваться строительный городок для обеспечения людей достойными условиями — жильем, столовыми, медпунктом.

Проведение следующего выездного штаба намечено на апрель.

Справочно:

Президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение Росатому довести долю атомной генерации в общем энергобалансе до 25% к 2045 году, а это ввод 38 энергоблоков, в составе которых два энергоблока ВВЭР‐1200 поколения III+ Смоленской АЭС-2, отвечающие самым высоким стандартам безопасности. Каждый из них прослужит минимум 60 лет, а с учетом возможностей продления срока эксплуатации – до 120 лет.

В соответствии с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, которую утвердило правительство, первый энергоблок Смоленской АЭС-2 должен быть введен в эксплуатацию в 2033 году, второй –

в 2035‐м.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

