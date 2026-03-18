﻿Сафоновский герб в вопросах и ответах





В настоящее время в Сафоновском муниципальном округе ведётся работа по созданию официального герба. Тема эта имеет давнюю историю. Будем надеяться, что в этом году мы наконец-то обретём законный герб, с которым будем жить многие годы, а возможно, и века. Давайте попробуем разобраться в этом непростом деле, чтобы внести в него ясность. Лучше всего это сделать в формате вопросов и ответов.

– Зачем вообще нужен герб?

– Герб муниципального образования необходим для визуальной идентификации территории, подтверждения её статуса как самостоятельного субъекта местного самоуправления и сохранения историко-культурной памяти. Он выступает официальным символом, маркирующим деятельность органов власти, документы и имущество, а также выполняет представительские функции, подчёркивая самобытность и традиции региона в едином государственном пространстве. Таким образом, герб является не просто элементом украшения, а важным инструментом государственного управления и культурной политики, который закрепляет субъектность муниципального образования и его уникальную идентичность.

Немаловажно и то, что герб является максимально лаконичным, образным выражением сущности нашего города и края, причём не в буквальном, а в символически-образном виде. Хороший, правильный герб помогает всем нам лучше понять то место, где мы живем, и даёт образ будущего, к которому стоит стремиться.

– Зачем разрабатывать новый герб, когда есть старый?

– В 1995 году смоленский геральдист Г.В. Ражнев создал первый рисунок герба г. Сафоново. Хотя он был утверждён горсоветом, но не прошёл государственную регистрацию, так как соответствующая федеральная структура ещё не была создана. Поэтому старый герб является неофициальным. В нём была сделана попытка отразить структуру промышленного производства города. Основными темами стали шахтёрский труд и промышленные предприятия. Причём и то и другое было изображено довольно натуралистически, что является грубейшей геральдической ошибкой. Основные фигуры герба должны носить стилизованный и символический характер. По сути дела, сейчас речь идёт о разработке не нового герба, а первого официального герба нашего муниципального округа.

– Сафоново – шахтёрский город, почему бы не изобразить на гербе вагонетку как символ шахтёрского прошлого?

– Начнём с того, что герб создаётся на века, он устремлён в будущее, а не в прошлое. Для сохранения памяти о прошлом есть масса других способов: написание книг и статей, установка мемориальных досок и памятников, наименование улиц и площадей, создание музейных экспозиций. Всё это уже задействовано в сохранении памяти о нашем шахтёрском прошлом. Оно не забыто!

Представление о том, что Сафоново – шахтёрский город, является устойчивым стереотипом, который отражает нашу историю в искажённом виде. Шахтёрским городом Сафоново было только в первое десятилетие своего существования – 1950-е годы. Тогда большинство жителей действительно работало на строительстве шахт и в самих шахтах. Но уже к концу 1950-х годов стало очевидно, что мощность угольных пластов сафоновского месторождения бурого угля незначительная, энергоёмкость бурого угля низкая. Экономисты подсчитали, что дешевле было привозить для наших электростанций чёрный уголь из Донбасса, даже с учётом затрат на перевозку, чем добывать бурый уголь. В итоге масштабная программа по строительству

28 шахт была свёрнута (из восьми построенных шахт в 1962–1963 годах действующими остались только три). Было принято решение на базе недостроенных или законсервированных шахт возводить машиностроительные заводы, они и начали строиться с 1960 года. Появились крупные предприятия, работающие до сих пор: заводы пластмасс (ныне «Авангард»), «Электромаш», «Гидрометприбор», «Теплоконтроль». В 1960-х годах на сафоновских заводах работало гораздо больше людей, чем в шахтах, именно тогда Сафоново перестало быть шахтёрским городом. И в самом деле, уже в начале 1970-х годов на заводе пластмасс трудилось более пять тысяч человек. Не будет преувеличением сказать, что полгорода работало в разные годы на этом предприятии, это не идёт ни в какое сравнение с количеством шахтёров. Так что живучий стереотип о «Сафонове – шахтёрском городе» основан на необычности для Смоленщины самого шахтёрского труда, его героизации.

– Есть ли правила составления муниципальных гербов?

– В России есть официальный орган власти, который называется Геральдический совет при Президенте РФ, который утверждает все гербы и заносит их в Государственный геральдический регистр РФ. Он разработал «Основные нормы составления территориальных и муниципальных гербов», в которых даются чёткие инструкции, что можно, а что нельзя размещать на муниципальном гербе.

Приведём цитаты из этого документа: «Прекрасно, если герб отражает местную историю, топографию, достопримечательности или же стремления жителей города (района, области и т.д.). Но не стоит превращать герб в «краткий путеводитель» и пытаться отразить в нём все локальные особенности. Во-первых, отразить все особенности вряд ли удастся. Во-вторых, герб создаётся на века, а такие местные черты, как, например, структура производства, могут радикально измениться уже через несколько лет… Необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся исключительной принадлежностью позднего нового и новейшего времени, а также технологически специфических форм (станки, автомобили, пистолеты, специальные инструменты и др.)».

– Кто разрабатывал тот вариант герба, который предлагается утвердить?

– Идея герба родилась не спонтанно. В прошлом году Сафоновский историко-краеведческий музей реализовал большой проект по гранту Президентского фонда культурных инициатив, в рамках которого велась разработка культурного кода и символики Сафонова на основе нашего исторического наследия. В этой работе участвовали директор музея Татьяна Ерёмина, краевед Владимир Пучков, автор этих строк, а также множество горожан. Высказывались и обсуждались многие идеи, было всесторонне осмыслено наше прошлое и настоящее. Материальным воплощением этого проекта стало создание руководства по стилю с символикой города, оформление на его основе внешнего вида маршрутных такси. У нас появились новые остановки общественного транспорта, отражающие знаковые персоны и события местной истории. Тогда и сложился образ яблока, символизирующий наш край.

Геральдической разработкой герба занимался исполнительный директор Союза геральдистов России Константин Федорович Моченов – авторитетнейший специалист по геральдике, автор многих сотен муниципальных гербов нашей страны, в том числе Смоленщины.

– Что изображено на новом сафоновском гербе, какая символика в нём заложена, и насколько он оригинален?

– Геральдическое описание герба Сафоновского муниципального округа гласит: «В зелёном и серебряном поле, разделённом дугой, выходящей из левых углов, в серебре – зелёное яблоко с листом на черенке влево» (в геральдике левая сторона герба, видимая зрителю, считается правой). Необычное деление поля на две части в виде дуги делает герб интересным, оригинальным и несёт многообразные ассоциации. Герб совмещает в себе статику и динамизм, подразумевая природную среду, традиции и новаторство, устремлённость в будущее.

Линия деления гербового щита, выходящая из нижнего угла в верхний и проходящая через всё его поле, аллегорически отражает движение вперёд молодого и развивающегося округа, а также образно напоминает стилизованную литеру «С» – заглавную букву в названии Сафоновского муниципального округа.

Применённые в гербе цвет и металл дополняют его символику: зелёный цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста; серебро (белый цвет) – символ искренности, благородства, знаний и чистоты помыслов.

– Почему основным геральдическим символом герба выбрано именно яблоко?

– Такой выбор имеет глубокое историческое обоснование. В старину на территории современного города находился целый букет дворянских усадеб. Усадебные дома окружали фруктовые сады, парки, к ним вели липовые и берёзовые аллеи. Контуры будущего города Сафоново были очерчены садово-парковыми ансамблями старинных усадеб.

Город Сафоново изначально зарождался как открытое окружающей сельской местности пространство. Этому способствовала и большая разбросанность городских микрорайонов, и наличие наряду с многоэтажной застройкой застройки малоэтажной и коттеджной, то есть полусельской. Город окружён садами садовых товариществ. Всё это создаёт образ города-деревни, города-сада, не противостоящего природной среде, а погружённого в неё.

Наиболее подходящим символом, к тому же отражённым в мировой культуре и символике, является яблоко – самый распространённый садовый фрукт России. Яблоко символизирует природное начало, которое заложено в Сафоновском муниципальном округе, традиции усадебной культуры, а также устремлённость к гармоничной среде обитания человека – городу-саду.

Яблоко – один из древнейших символов человечества. С античных времен оно считалось символом совершенства и эмблемой божественного дара. Яблоня как дерево является знаком оседлости, устроенности, достатка.

Таким образом, яблоко не только отражает историческое прошлое Сафоновского муниципального округа и его современный облик, но символизирует его будущее: развитие, соразмерное природной среде, удобству людей, здоровому образу жизни.

– Как может «работать» герб на наше благо?

– Герб обязательно должен нам помогать улучшать свою жизнь, делать её всё более осмысленной и благоустроенной, сплачивать нас общими ценностями и идеалами. «Яблочную» тему можно использовать и в городских праздниках, и в озеленение города, и при проведении различных мероприятий. В нашем будущем гербе заложен идеальный образ города и человека. Есть к чему стремиться!

Юрий ШОРИН,краевед, главный редактор журнала «Край Смоленский»