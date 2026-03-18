18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией

На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.
Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее — возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу, Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.
Фото Татьяны Гляшовой
