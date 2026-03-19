Конкурс наставников

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» проводит Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться»

Цель – является совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие сферы наставничества.

Для участия в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 лет (обучающиеся и работники

образовательных организаций, специалисты в сфере воспитания,

участники и руководители патриотических и спортивных объединений, руководители и инструкторы военно-патриотических клубов, сотрудники силовых ведомств, военнослужащие, ветераны

и участники боевых действий).

Критерии отбора и оценки, сроки проведения отдельных этапов и иные существенные условия реализации определены в Положении об организации и проведении Конкурса по ссылке: disk.yandex.ru/d/FwhW7LHC…

Регистрация открыта на платформе ФГАИС «Молодежь России»: myrosmol.ru/events/55d…

и доступна до 12 апреля 2026 года.

