Смоленская область планирует ввести более 2,2 млн кв. метров жилья к 2030 году

Правительство Смоленской области утвердило перспективный план жилищного строительства до 2030 года. В соответствии с плановыми показателями Минстроя России, регион нацелен на стабильное увеличение объемов ввода жилья: с текущих 410 тыс. кв. метров до рекордных 500 тыс. кв. метров в год к концу 2030 года.

Согласно утвержденному графику, суммарный объем ввода жилья за период 2026–2030 гг. должен составить 2,215 млн кв. метров. Динамика роста распределена следующим образом:

• 2026–2027 гг. — по 410 тыс. кв. м;

• 2028 г. — 435 тыс. кв. м;

• 2029 г. — 460 тыс. кв. м;

• 2030 г. — 500 тыс. кв. м.

В 2026 году ввод жилья запланирован на уровне прошлого года и составит 430 тыс. кв. метров, из которых 170 тыс. кв. метров придется на многоквартирные дома (МКД). Строительство многоквартирного жилья будет активно вестись на территории 10 муниципальных образований: в Смоленске, Десногорске, а также в Велижском, Вяземском, Гагаринском, Дорогобужском, Кардымовском, Рославльском, Сафоновском и Смоленском округах.

«Наша ключевая задача — обеспечить развитие муниципальных округов Смоленской области и жилье — один из ключевых факторов. Мы расширяем географию жилищного строительства, чтобы современные и комфортные дома возводились в городах региона. Наличие качественного жилья — базовое условие для привлечения и закрепления на местах врачей, учителей и молодых специалистов», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

На сегодняшний день в стадии активного строительства уже находятся 83 многоквартирных дома общей площадью 438,6 тыс. кв. метров, что создает надежный задел для выполнения намеченных показателей.

Особое внимание в регионе уделяется обеспечению жильем льготных категорий граждан: детей-сирот, молодых специалистов-целевиков и участников программы расселения из аварийного фонда.

Сформированный план на 2026–2028 гг. предусматривает предоставление квартир для 1,2 тыс. человек в рамках различных госпрограмм. Общая площадь выделенного для этих целей жилья составит 37 тыс. кв. метров.

В 2026 году на первичном рынке планируется приобрести порядка 250 квартир для детей-сирот, 40 квартир для специалистов-целевиков и 83 квартиры для переселения граждан из непригодного жилья.

В 2027 году темпы сохранятся: жильем обеспечат 226 детей-сирот и около 80 целевиков, а также будет предоставлено более 100 квартир для расселения аварийного фонда.

Реализация данных мер позволит не только выполнить федеральные показатели по нацпроекту, но и существенно улучшить качество жизни смолян, обеспечив приток квалифицированных кадров в муниципалитеты.