Губернатор Василий Анохин – о мере поддержки молодых семей с детьми

Речь идет о единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей на третьего и последующих детей, рождённых с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Эта мера поддержки адресована молодым семьям, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет, при условии регистрации на территории Смоленской области и наличия у детей гражданства Российской Федерации.

Подать заявление можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка через многофункциональные центры или учреждения социальной защиты региона.

В области уже реализуют комплекс мер поддержки молодых семей. В студенческой семье при рождении ребенка выплачивают 100 тысяч рублей на приобретение предметов первой необходимости.

– Создаем условия для того, чтобы молодые мамы могли совмещать учебу, работу и воспитание ребенка: в учебных заведениях предусмотрена возможность перехода на индивидуальный учебный план. Поддержка продолжается и после окончания учебы. В частности, предусмотрена выплата до 1 миллиона рублей на погашение ипотечного кредита для улучшения жилищных условий, – рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.