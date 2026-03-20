Открылась регистрация на первые 53 региональных этапа конкурса «Лучший по профессии»

Заявки принимаются уже в 14 регионах РФ: в Самарской, Курской, Тюменской, Оренбургской, Томской, Саратовской, Иркутской,

Вологодской, Архангельской областях, Республиках Татарстан и Марий Эл, Алтайском крае, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Регистрация проводится на сайте konkurs.trudvsem.ru/.

В 2025 году Всероссийский конкурс профессионального мастерства

«Лучший по профессии» стал частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры» и прошел масштабную перезагрузку. В прошлом году количество номинаций выросло с 4 до 20, а в этом году – до 25.

Конкурс проходит в два этапа – региональные и федеральный. Лучшие по итогам федеральных этапов получают денежные поощрения: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тыс. рублей и третье – 300 тыс. рублей.

Организатором конкурса «Лучший по профессии» является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса – ВНИИ труда.

