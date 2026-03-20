Предприниматели могут интегрировать бизнес с мессенджером MAX

Более 8 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь смогут автоматизировать бизнес через российский мессенджер MAX. Сделать это можно через инструменты платформы. Теперь автоматизировать процессы, повысить узнаваемость компании стало проще. Зарегистрировать компанию можно на официальном сайте мессенджера в разделе «Для бизнеса»: https://business.max.ru/

Присоединившиеся к платформе партнеры получают возможность автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат‑ботов, запустить онлайн‑витрину или веб‑сайт компании для прямых продаж с помощью мини‑приложений, интегрировать в свой бизнес Цифровой ID для удобства подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента при продаже товаров, создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией, для повышения узнаваемости бренда, а также использовать более 30 готовых интеграций с CRM.

Платформа для партнеров была открыта МАХ 23 октября 2025 года. На первых этапах присоединиться к ней смогли российские компании, зарегистрировавшиеся на платформе МСП.РФ.

Напомним, что ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин завел канал в MAX.