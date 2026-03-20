Продолжаются работы по обновлению областной клинической психиатрической больницы в Смоленске

.Помимо капитального ремонта существующих зданий возводим новый корпус. Проект реализуем по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Строительная готовность объекта в настоящее время составляет 55%.

Реализация проекта позволит повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи. Новый корпус площадью 18,5 тысяч квадратных метров рассчитан на 600 коек. Строительство началось в 2025 году. В настоящее время в здании ведутся монтажные, кровельные, фасадные и другие работы.

Здесь будут располагаться 13 стационарных отделений для взрослых и детей, а также отделение для проведения судебно-психиатрических экспертиз. В больнице также планируется открыть психотерапевтическое отделение и отделение психосоциальной реабилитации. Кроме того, будут работать диспансерное отделение с узкими специалистами, физиотерапевтическое и рентгенологическое отделения.

Предусмотрено открытие современного приемного отделения с палатами наблюдения, включая помещения для маломобильных пациентов. Палаты оборудуют всем необходимым для того, чтобы пациентам и медицинским работникам было комфортно. Завершить строительство планируем в этом году.