﻿В Смоленской области увеличена сумма софинансирования инициативных проектов

В 2026 году в регионе увеличился размер ассигнований для софинансирования инициативных проектов, конкурсный отбор которых проводится с 2024 года по инициативе Губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Третий год региональное правительство предусматривает бюджетные ассигнования на поддержку инициативных проектов, выдвигаемых жителями муниципальных образований для получения финансовой поддержки из областного бюджета. Инициаторами проектов могут выступать ТОСы (территориальные общественные самоуправления), инициативные группы граждан или старосты сельских населенных пунктов.

В 2025 году в регионе были внесены важные изменения в законы об инициативном бюджетировании, которые дали возможность смолянам подавать проекты не только по благоустройству, но и по другим важным общественным инициативам и направлениям:

— создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

— организация условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;

— обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

— создание и обустройство культурных и патриотических объектов;

— организация условий для массового отдыха смолян и обустройства мест массового отдыха населения.

Так, в прошлом году было проведено два конкурсных отбора инициативных проектов. На первом победителями стали 6 муниципальных образований с 10 проектами, во втором — 12 муниципальных образований с 19 проектами, которые будут реализованы в 2026 году.

Важно отметить, что сумма софинансирования инициативных проектов в 2026 году увеличена с 20 млн рублей до 37 млн рублей.

«Благодаря данному конкурсу на территориях наших муниципальных образований появляются новые детские, спортивные площадки, линии уличного освещения, зоны отдыха, проводится благоустройство общественных пространств, — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин. — Институт инициативных проектов обладает большим потенциалом, он будет совершенствоваться и развиваться».