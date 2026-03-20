﻿Город-спутник Смоленской АЭС стал стартовой площадкой гастрольного тура VI Международного проекта «Территория успеха: Мода»

Росатом, поддерживая творческие проекты, инвестирует в разностороннее развитие личности — главный капитал будущего атомных городов.

В Десногорске на сцене Городского центра досуга в рамках VI Международного проекта «Территория успеха: Мода» прошел гала-показ коллекции «Век моды русской». Мероприятие, организованное Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных станций» (Фонд «АТР АЭС») и Концерном «Росэнергоатом», собрало полный зал зрителей, которым было представлено не просто дефиле, а настоящий театральный спектакль-путешествие сквозь столетие.

Премьера показа коллекции «Век моды русской» с успехом прошла 30 января на сцене московского ГУМа в рамках первой международной Атомной недели моды. Десногорск стал стартовой точкой масштабного гастрольного тура по атомным городам.

«Смоленская атомная станция всегда поддерживает инициативы, направленные на раскрытие творческого потенциала нашей молодежи. Проект «Территория успеха: Мода» является ярким примером того, как высокие технологии и искусство идут рука об руку, создавая среду для всестороннего развития личности. Мы рады, что Десногорск стал первым городом в гастрольном туре этого замечательного проекта», — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Постановка, режиссером которой выступил Алексей Фроленков (Театр на Малой Бронной, Москва), погрузила зрителей в атмосферу эволюции российской моды — от авангардных 1920-х до современных 2020-х годов. Вместе с тремя главными героями — модельером, его ассистенткой Зоей и ожившим манекеном по имени Модеста — гости вечера искали ответ на вопрос, как исторические события формировали стиль и что значило быть элегантным в разные эпохи. Театральные сцены органично сменялись выходами моделей, демонстрирующих наряды, отражающие дух каждого двадцатилетия. Роль моделей примерили на себя школьники Десногорска, для которых этот выход стал дебютом в мире профессиональной моды.

«В детстве, когда перед тобой открыты все двери, так важно, чтобы рядом оказались те, кто направит и подскажет. Знакомя ребенка с профессией, которая кажется ему интересной, мы приоткрываем завесу: показываем не только внешнюю красоту — готовый эскиз и яркую картинку на подиуме, — но и внутреннюю кухню. Ребенок понимает, что за блеском модных показов стоит ежедневная, кропотливая работа. И только увидев профессию изнутри, со всеми её нюансами, можно сделать осознанный выбор: посвятить ей жизнь или искать свой другой уникальный путь», — рассказывает автор и руководитель проекта «Территория успеха: Мода» Юлия Цыганова.

Главная гордость вечера — костюмы. Они были разработаны профессиональными дизайнерами на основе эскизов победителей проекта 2025 года. Авторами идей выступили 70 талантливых подростков из российских атомных городов, а также из Республики Беларусь и Турецкой Республики.

В число победителей вошли сразу четыре участницы из Десногорска. Стефания Платонова (номинация «Модная гипербола 80-х годов»), а также Василиса Маштакова, Василиса Полазинцева и Ариана Цекунова (номинация «Кукольные истории») не только разработали эскизы для итоговой коллекции, но и прошли интенсивный образовательный курс в Москве, включавший лекции и мастер-классы известных дизайнеров.

«Этот проект подарил мне колоссальный опыт и возможность по-настоящему погрузиться в мир дизайна. Но самое большое счастье — увидеть свои работы вживую на подиуме. Осознавать, что ты, обычная школьница, причастна к такому масштабному действу — бесценно. Я уверена, что этот опыт станет для меня фундаментом в будущем», — поделилась эмоциями одна из победительниц проекта Стефания Платонова.

Признание получили не только юные таланты, но и их наставники. Глава Десногорска Анатолий Терлецкий вручил благодарственные письма родителям и педагогам победительниц проекта: «Вырастить творческую личность — большой труд. Спасибо за вашу любовь и поддержку, благодаря которым наш город вносит свой вклад в развитие российской моды».

Программа визита проекта в Десногорск включала и насыщенные образовательные мероприятия. Накануне показа для школьников состоялась тематическая лекция о русском культурном коде в моде и мастер-класс по основам дефиле.

«Сегодня мода — это индустрия влияния. Неважно, где мы живем: в Санкт-Петербурге, Москве или Десногорске. Понимать, как мода развивается, какие есть глобальные тренды и почему что-то становится модным, а что-то нет, очень важно, особенно для человека, который хочет быть образованным и развиваться визуально», — подчеркнул эксперт Академии русской моды Антон Копылов.

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Фонд «АТР АЭС» и Концерн «Росэнергоатом» реализуют проект «Территория успеха: Мода» с целью поддержки одаренных детей и подростков из городов расположения атомных станций, проявляющих интерес к дизайну одежды, истории костюма и декоративно-прикладному искусству.

