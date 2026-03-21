21 марта отмечается Международный день кукольника

По мнению известной деятельницы индийского театра кукол Капилы Ватсяаян: «Мир кукольного театра — это невинность детства, его чистота и непосредственность, и мудрость философа. Для меня театр кукол всегда таит особое очарование, поскольку является уникальным явлением в сфере искусства: по своей удивительной простоте и, одновременно, по своей многозначности это — настоящая Вселенная таинственного и образного, загадочности и фантазии. Возникая в реальном времени и пространстве, театр кукол возвращает нашим душам истинную сущность…»

В этот день поздравления принимает Иван Николаевич Кузнецов, руководитель творческого объединения театрального искусства «Маска» и кукольного театра «Кудесники»,. Человек, в чьих руках плюшевые зверушки и тряпичные куклы по-настоящему оживают. Еще с 2005 года Иван Кузнецов работает в сафоновском Центре детского творчества, обучая детей театральному и актерскому мастерству. Как нынешние воспитанники, так и уже давно выпустившиеся отзываются об Иване Николаевиче как о добром и опытном наставнике, объединившем ребят в одну дружную семью. Помимо преподавания, он проводит и колоссальную работу по созданию условий для открытости образовательного процесса, выступает в составе постоянного жюри на конкурсе юных чтецов, сотрудничает с образовательными организациями, участвует в семинарах и конференциях.

От всей души поздравляем Ивана Николаевича и его учеников и желаем творческого вдохновения!

Фото Алисы Кузнецовой